Videoanalyse 28.08.2025

Nvidia - diese Kursreaktion war definitiv überzogen

onvista · Uhr

Nvidia hat am Mittwochabend Quartalszahlen geliefert und die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn klar übertroffen. Trotzdem sackte die Aktie des wertvollsten Börsenkonzerns der Welt im nachbörslichen Handel etwas ab.

Dabei waren die Zahlen "gigantisch", sagt Börsenprofi Martin Goersch. Konzernchef Jensen Huang beteuerte indes, dass Wachstumsraten von 50 Prozent auf Jahressicht in den kommenden Jahren dauerhaft möglich seien.

Was Martin von den Zahlen und diesem Ausblick hält und ob die Rekordrally der Aktie nun in Gefahr ist, verrät er in der Videoanalyse.

Nvidia
