Videoanalyse 28.08.2025
Nvidia - diese Kursreaktion war definitiv überzogen
onvista · Uhr
Nvidia hat am Mittwochabend Quartalszahlen geliefert und die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn klar übertroffen. Trotzdem sackte die Aktie des wertvollsten Börsenkonzerns der Welt im nachbörslichen Handel etwas ab.
Dabei waren die Zahlen "gigantisch", sagt Börsenprofi Martin Goersch. Konzernchef Jensen Huang beteuerte indes, dass Wachstumsraten von 50 Prozent auf Jahressicht in den kommenden Jahren dauerhaft möglich seien.
Was Martin von den Zahlen und diesem Ausblick hält und ob die Rekordrally der Aktie nun in Gefahr ist, verrät er in der Videoanalyse.
onvista Premium-Artikel
Trading-ImpulsDieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancengestern, 15:15 Uhr · onvista
Chartzeit EilmeldungÄnderung bei Nvidia und zwei Neukäufegestern, 14:50 Uhr · onvista
Das könnte dich auch interessieren
Eine „große Rotation“ gibt es nichtTrotz Trump: Ausländische Anleger kaufen weiter fleißig US-Aktienheute, 15:40 Uhr · onvista
Videoanalyse 27.08.2025Nachbörslich stark: MongoDB legt ein Drittel zugestern, 17:25 Uhr · onvista
Videoanalyse 27.08.2025Okta im Fokus: Was Anleger jetzt wissen müssengestern, 17:07 Uhr · onvista
onvista Mahlzeit 28.08.2025Siemens glänzt, Crowdstrike liefert starke Zahlen, Nvidia enttäuschtheute, 12:58 Uhr · onvista