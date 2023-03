Siltronic hält die Dividende stabil

Der Wafer-Hersteller Siltronic AG (ISIN: DE000WAF3001) will eine Dividende in Höhe von 3,00 Euro für das Geschäftsjahr 2022 an seine Aktionäre ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 69,00 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 4,35 Prozent. Im letzten Jahr schüttete der Konzern ebenfalls eine Dividende in Höhe von 3,00 Euro aus. Die Hauptversammlung findet am 5. Mai 2023 statt.

Der Umsatz des Unternehmens lag im Jahr 2022 mit 1,81 Mrd. Euro gut 28,5 Prozent über dem Umsatz des Vorjahres. Das EBITDA lag mit 671,6 Mio. Euro 44 Prozent über dem Vorjahr (2021: 466,4 Mio. Euro). Die EBITDA-Marge erreichte 37,2 Prozent (2021: 33,2 Prozent). Der Nettogewinn stieg von 289,6 Mio. Euro auf 434,4 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie lag bei 13,02 Euro nach 8,44 Euro im Vorjahr.

Aktuell erwartet der Vorstand für das Jahr 2023 Umsätze, die deutlich unterhalb des abgelaufenen Geschäftsjahres 2022 liegen werden. Für die EBITDA-Marge wird ebenfalls ein deutlicher Rückgang erwartet.

Siltronic mit Sitz in München ist ein Hersteller für Siliziumwafer und Partner vieler Chiphersteller sowie der Halbleiterindustrie. Es werden rund 4.500 Mitarbeitende weltweit beschäftigt. Die Aktie ist in den beiden Börsenindices MDAX und TecDAX vertreten.

Redaktion MyDividends.de