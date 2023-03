IRW-News: Modern Plant Based Foods Inc.: Modern Plant Based Foods bemüht sich aktiv um Übernahme von Luxusmarken im Bereich für vegane Lebensmittel

IRW-PRESS: Modern Plant Based Foods Inc.: Modern Plant Based Foods bemüht sich aktiv um Übernahme von Luxusmarken im Bereich für vegane Lebensmittel

21. März 2023 / IRW-Press / Modern Plant Based Foods Inc., (CSE: MEAT) (Modern Plant Based Foods) oder (das Unternehmen), ein Hersteller preisgekrönter pflanzlicher Lebensmittel, bemüht sich um die Übernahme von Luxusmarken im Bereich für vegane Lebensmittel. Modern Plant Based Foods ist aktiv auf der Suche nach innovativen veganen Produkten, um diese seinem Portfolio hinzuzufügen, und freut sich darauf, den Zugang zu weiteren veganen Luxusprodukten für Verbraucher zu erweitern. Die Verbraucher wollen vegane Produkte, die im Vergleich zu ihren tierischen Entsprechungen günstiger sind, was eine Marktlücke für kaum verfügbare vegane Premium-Meeresfrüchte und Luxusdelikatessen öffnet. Modern Plant Based Foods möchte sein aktuelles Portfolio erweitern, um es an die wachsenden Anforderungen der Verbraucher anzupassen und dem Unternehmen zu ermöglichen, sich auf hochwertige Restaurants zu konzentrieren und einen scheinbar ungesättigten Markt zu erschließen.

Avtar Dhaliwal, CEO von Modern Plant Based Foods, sieht Veganismus als neues integrales Element der Gastronomie. Die Cuisine auf Pflanzenbasis hat sich zum dynamischsten Segment der heutigen kulinarischen Welt entwickelt. Der Bereich für vegane Lebensmittel wird immer wettbewerbsfähiger, und die Verbraucher suchen nach Zutaten mit Mehrwert und nicht nur nach einer einfachen pflanzlichen Alternative. Wir werden uns auf Produkte mit höherem Preis konzentrieren und eine vegane Alternative anbieten, die nicht nur die kostengünstigste für unsere Kunden ist, sondern auch eine gesunde vegane Alternative zu den Originalen bietet, so Herr Dhaliwal. Bemerkenswerte, innovative Köche auf der ganzen Welt haben pflanzliche Speisekarten mit dergleichen Kreativität erstellt, die zuvor bei tierischen Produkten zu beobachten war; ein Beispiel ist etwa vegane Kaviare. Da wir weiterhin nach wertvollem geistigem Eigentum und Marken suchen, die unser Unternehmen erwerben kann, positionieren wir uns auch weiterhin als veganer Spitzenreiter und sind zukünftigen Markttrends voraus.

Immer mehr Restaurants führen vegane Speisen von Restaurantqualität auf ihrer Speisekarte ein, viele bieten ausschließlich vegane Gerichte an. Auf der Webseite Happy Cow, die wie Yelp funktioniert, nur für vegane und vegetarische Speisen, sind über 24.000 vegetarisch ausgerichtete Restaurants in den USA aufgeführt, darunter 1.474 ausschließlich vegane Restaurants. Und während Kalifornien und New York mit 323 bzw. 166 veganen Restaurants den Weg weisen, sind in den letzten Jahren im ganzen Land vegane und vegetarische Lokale entstanden - von New England über den amerikanischen Süden bis zum Mittleren Westen. https://iconiclife.com/best-vegan-restaurants-vegan-fine-dining/

Modern Plant-Based Foods möchte sein aktuelles Portfolio erweitern, um es an die wachsenden Anforderungen der Verbraucher anzupassen und dem Unternehmen zu ermöglichen, sich auf hochwertige Restaurants zu konzentrieren und einen scheinbar ungesättigten Markt zu erschließen.

Die Nachfrage nach pflanzlichen Nahrungsmitteln ist in den letzten Jahren gewachsen. Der Einzelhandelsverkauf von Warengruppen wie Milch- und Fleischersatzprodukten ist vor allem in westlichen Ländern in die Höhe geschnellt. Eins der Haupthindernisse für die Einführung bleibt jedoch der Preis, da das pflanzliche Angebot deutlich teurer ist als das tierische Gegenstück. Angesichts sinkender verfügbarer Einkommen ist es wichtiger denn je, das Preisgefälle abzuschwächen. https://www.euromonitor.com/the-rise-of-vegan-and-vegetarian-food/report

Durch die Ausrichtung auf Premium- und Luxuslebensmittel ist unser Preisniveau für das vegane Pendant wettbewerbsfähiger als Fast Food-Produkte, so Avtar Dhaliwal, CEO von Modern Plant Based Foods. Ein Produkt sollte nicht nur wegen seines veganen Etiketts teuer sein, vegane Produkte sind jedoch häufig gezwungen, qualitativ hochwertigere oder teurere Zutaten zu verwenden. Wir wollen mit einigen der hochpreisigsten Produkte in Supermärkten wie Austern, Kaviar und Foie Gras der Lebensmittelindustrie konkurrieren und so unsere Preise an jene der tierischen Gegenstücke anpassen.

Über Modern Plant Based Foods

Modern Plant Based Foods ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit Sitz in Vancouver, British Columbia, das ein Portfolio pflanzlicher Produkte anbietet, unter anderem Fleisch und milchfreie Alternativen, Suppen und vegane Snacks. Unsere Produkte sind in ausgewählten Restaurants und Einzelhandelsgeschäften in ganz Kanada erhältlich. Wir verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz für pflanzliche Ernährung und verstehen die Bedeutung der Bereitstellung nährstoffreicher und nachhaltiger Alternativen für die Konsumenten, ohne Einbußen beim Geschmack hinzunehmen. Wir möchten, dass die Menschen beim Essen ein gutes Gefühl haben; daher wählen wir ganz bewusst Zutaten, die frei von Soja, Gluten, Nüssen und genetisch veränderten Organismen sind. Unser Ziel ist es, eine Veränderung bei der Produktion und dem Konsum von Lebensmitteln herbeizuführen, was den Menschen, den Tieren und der Umwelt zugutekommt. Dafür setzen wir natürliche pflanzliche Zutaten ein.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Avtar Dhaliwal

Chief Executive Officer

investors@modernfoods.ca

604-395-0974

MODERN PLANT BASED FOODS INC.

700 W Georgia St #2500,

Vancouver, BC V7Y 1B3

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen, die keine historischen Fakten sind. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Prognosen und Chancen erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen in Bezug auf: das Unternehmen und seine Geschäfte und Perspektiven; die Zielsetzungen, Ziele oder Zukunftspläne des Unternehmens; das Umsatzwachstum des Unternehmens, die geplante Expansion, die Bekanntheit der Marken des Unternehmens, das zukünftige Vertriebs- und Umsatzwachstum, sowie das Geschäft, den Betrieb, das Management und die Kapitalausstattung des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren zwangsläufig auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar vernünftig sind, aber dennoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht wurden. Solche Faktoren beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche und soziale Ungewissheiten; lokale und globale Markt- und wirtschaftliche Ungewissheiten, die sich in Bezug auf die COVID-19-Pandemie ergeben; Rechtsstreitigkeiten; die Verfügbarkeit der wichtigsten Produktzutaten; legislative, umweltbezogene und andere gerichtliche, behördliche, politische und wettbewerbliche Entwicklungen; die Fähigkeit, die Herstellungs- und Produktionskapazität effektiv auszubauen; die Fähigkeit, Einzelhandelspartner für den Vertrieb der Produkte des Unternehmens zu finden; den Erfolg der Marketinginitiativen und die Fähigkeit, die Markenbekanntheit zu steigern; die Fähigkeit, Beziehungen mit wichtigen strategischen Partnern in der Gastronomie aufzubauen, zu wahren und auszubauen; die Fähigkeit, die Geschmackspräferenzen der Verbraucher vorherzusagen; Verzögerungen oder Unfähigkeit, behördliche Genehmigungen einzuholen; die Angemessenheit unseres Barbestands zur Deckung des Liquiditätsbedarfs; jene zusätzliche Risiken, die in den öffentlichen Dokumenten des Unternehmens, die auf SEDAR unter www.sedar.com veröffentlicht wurden, aufgeführt sind; und andere in dieser Pressemitteilung genannten Angelegenheiten. Dementsprechend kann es sein, dass die in dieser Pressemitteilung genannten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund dieser bekannten und unbekannten Risikofaktoren und Ungewissheiten, die sich auf das Unternehmen auswirken, nicht eintreten und erheblich abweichen können. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen verwendet wurden, angemessen sind, sollten die Leser sich nicht übermäßig auf diese Aussagen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Äußerung gelten, verlassen. Es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass solche Ereignisse in den angegebenen Zeiträumen oder überhaupt eintreten werden. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen offiziell zu aktualisieren, ab, sei es aufgrund neuer Informationen oder zukünftiger Ereignisse bzw. aus sonstigen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich gefordert wird.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69758

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=69758&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA6076771014

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.