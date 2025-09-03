Porsche fliegt aus dem Dax
dpa-AFX · Uhr
Quelle: Quelle: dpa-AFX
Börse
Frankfurt/Main/Stuttgart (dpa) - Der Sportwagenbauer Porsche steigt aus dem deutschen Aktien-Leitindex Dax in den Index für mittelgroße Unternehmen (MDax) ab. Das teilte die Deutsche Börse mit.
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Diageo, Pernod-Ricard und Co.Schnaps-Aktien in der Krise: Schnäppchen oder zurecht billig?31. Aug. · onvista