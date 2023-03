IRW-News: Recharge Resources Ltd.: Recharge Resources übt Option auf den Erwerb des Lithiumsoleprojekts Pocitos 1 aus und nimmt 1,716 Millionen Dollar aus der Ausübung von Warrants ein

IRW-PRESS: Recharge Resources Ltd.: Recharge Resources übt Option auf den Erwerb des Lithiumsoleprojekts Pocitos 1 aus und nimmt 1,716 Millionen Dollar aus der Ausübung von Warrants ein

Vancouver, BC - 21. März 2023 / IRW-Press / - Recharge Resources Ltd. (Recharge oder das Unternehmen) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Zahlung in Höhe von 500.000 US-Dollar geleistet hat, wie es die Option auf den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Lithiumsoleprojekt Pocitos 1 in Salta (Argentinien) vorschreibt. Der Betrag wurde vor dem Stichtag 21. März 2023 gezahlt und stellt die letzte Barzahlung dar, die bis zum 21. März 2027 erforderlich ist, um eine 100%ige Beteiligung am Projekt zu erwerben. Das Unternehmen ist damit Eigentümer von 80 % der Anteile am Projekt.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69735/Recharge_032123_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Bohrungen im Lithiumsoleprojekt Pocitos 1

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69735/Recharge_032123_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Bohrungen im Lithiumsoleprojekt Pocitos 1

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69735/Recharge_032123_DEPRcom.003.png

Abb. 3. Bohrungen bei Pocitos 1, Dezember 2022

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69735/Recharge_032123_DEPRcom.004.png

Abb. 4. Bohrungen 2018 bei Pocitos 1

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69735/Recharge_032123_DEPRcom.005.png

Abb. 5. Bohrungen 2018 bei Pocitos 1

Recharge gibt ferner bekannt, dass das Unternehmen alle erforderlichen Explorationsverpflichtungen im Rahmen der Vereinbarung erfüllt hat und dass es gemäß der Optionsvereinbarung 500.000 US-Dollar (686.455 CAD) in Form von 1.783.000 Stammaktien an den Optionsgeber gezahlt hat. Die begebenen Aktien sind an eine 4-monatige Haltedauer gebunden.

Die Ausübung der Option von Recharge auf den Erwerb des Projekts Pocitos 1 ist ein weiterer geplanter Meilenstein in den Bemühungen des Unternehmens, auf dem Projekt Pocitos 1 eine Lithiumextraktionsanlage mit einer Kapazität von bis zu 20.000 Tonnen zu errichten, um Richlink Capital Pty Ltd (Richlink) mit bis zu 20.000 Tonnen Lithiumchlorid/-karbonat pro Jahr zu beliefern, wie bereits in einer Absichtserklärung vom 3. Oktober 2022 (die LOI) angekündigt.

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen bekannt zu geben, dass alle im Rahmen der Privatplatzierung vom 21. Juni 2022 begebenen Warrants ausgeübt wurden, wodurch das Unternehmen zusätzliche 1.716.750 Dollar einnimmt.

CEO David Greenway sagt dazu: Das Unternehmen leistete eine Zahlung von 500.000 US-Dollar vor Ablauf der Frist, um sich die Option auf das Projekt Pocitos 1 zu sichern und auszuüben. Mit einer Abnahme-Absichtserklärung und einer Lizenzvereinbarung für die Errichtung einer Ekosolve-Lithiumextraktionsanlage mit einer Kapazität von bis zu 20.000 Tonnen fügen sich die einzelnen Teile des Lithiumsoleprojekts Pocitos 1 sehr gut zusammen. Wir kommen unserem nächsten Ziel - die Abgrenzung einer NI 43-101-konformen Mineralressource, die Durchführung einer Rahmenbewertung für das Projekt und die Formalisierung unserer Abnahmevereinbarung für Lithiumkarbonat - weiter näher.

Interessierte Personen können sich auf der Website des Unternehmens unter https://recharge-resources.com/technology/ über das Ekosolve-Lithiumextraktionsverfahren informieren.

Über das Lithiumsoleprojekt Pocitos

Das Projekt Pocitos befindet sich etwa 10 km von der Gemeinde Pocitos entfernt, wo es Gas, Strom und Internetverbindung gibt. Pocitos (1 & 2) erstreckt sich über rund 1.352 Hektar und ist über eine Straße erreichbar. Zusammengerechnet wurden über 2 Millionen US-Dollar in die Exploration investiert, um das Projekt zu erschließen; diese Arbeiten umfassten Oberflächenprobenahmen, Schürfgrabungen, geophysikalische TEM-Messungen und drei Bohrungen, die hervorragende Soleflussergebnisse lieferten.

Standorte für unmittelbare Folgebohrungen wurden bereits geplant und für kommende Explorationen identifiziert. Im nächsten Schritt werden wir geophysikalische magnetotellurische Messungen durchführen, um den Standort des nächsten Bohrlochs zu bestimmen. Diese Messungen haben eine Tiefenreichweite von 1.000 m.

Lithiumwerte von bis zu 169 ppm aus Laboranalysen, die von Alex Stewart Laboratories durchgeführt wurden, wurden während der Bohrkampagnen auf dem Projekt, wie zuletzt im Dezember 2022, aufgezeichnet. In den HQ-Diamantbohrlöchern, die bis zu einer Tiefe von 409 Metern gebohrt wurden, wurde ein Doppelpacker-Probenahmesystem verwendet. Es wurde beobachtet, dass der Solestrom mehr als fünf Stunden lang anhielt. Alle Löcher wiesen beträchtliche Soleflussraten auf.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69735/Recharge_032123_DEPRcom.006.png

Abbildung 6. Lageplan der Lithiumclaims bei Pocitos

Qualifizierter Sachverständiger

Phillip Thomas, BSc Geol, MBusM, FAusIMM, MAIG, MAIMVA, (CMV), ein qualifizierter Sachverständiger gemäß den Bestimmungen von NI 43-101, hat die technischen Informationen, die die Grundlage für Teile dieser Pressemitteilung bilden, geprüft und die hierin enthaltenen Offenlegungen genehmigt.

Über Recharge Resources

Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung der Produktion von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden.

Für das Board of Directors,

David Greenway

David Greenway, CEO

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, die die Erwartungen des Managements hinsichtlich der Absicht von Recharge widerspiegeln, weiterhin potenzielle Transaktionen zu identifizieren und bestimmte Unternehmensveränderungen und -anwendungen vorzunehmen. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historisch sind, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen erheblich von den in den Aussagen enthaltenen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile Recharge daraus ziehen wird. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements wider und beruhen auf bestimmten Erwartungen, Schätzungen und Annahmen, die sich als falsch erweisen können. Eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen, einschließlich von Recharges Ergebnisse der Exploration oder Überprüfung von Konzessionsgebieten, die Recharge erwirbt. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieser Pressemitteilung gemacht und Recharge übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

