Der Aktienkurs des auf cloudbasierte Softwarelösungen für Unternehmen spezialisierten Konzerns nahmen gestern eine wichtige charttechnische Hürde und generierte damit ein starkes prozyklisches Kaufsignal. Wohin der im Nasdaq 100 gelistete Titel steigen könnte – und welche Levels als Unterstützung fungieren.

Plus Weiterlesen mit Plus-Abonnement Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App

Exklusive Trading- und Investmentideen

Jederzeit online kündigen

Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot) 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung