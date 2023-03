EQS-News: splendid medien AG: Splendid Synchron nimmt Sonderpreis der Aids-Stiftung entgegen

EQS-News: splendid medien AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Splendid Synchron nimmt Sonderpreis der Aids-Stiftung entgegen

(Köln, 24. März 2023) – Die Deutsche AIDS-Stiftung hat den diesjährigen Medienpreis HIV/Aids an die Serie „It’s a Sin“ der RED Production Company in Zusammenarbeit mit der All3Media International verliehen. Die Splendid Synchron, die die deutsche Synchronfassung erstellt hat, nahm den Preis stellvertretend für alle Produzenten und beteiligte Teams der Produktion bei einer feierlichen Preisverleihung am gestrigen Abend beim Aids-Kongreß am Stiftungssitz in Bonn entgegen. Mit dem Sonderpreis werden Medienschaffende ausgezeichnet, deren Arbeit sich in herausragender Weise in den Dienst der Aufklärung und Information der Krankheit stellen.

Die Geschäftsführerin der Splendid Synchron GmbH, Sonja Claus, bei der Entgegenahme des Preises für die Produktion: „Ich freue mich, im Namen des Teams der Splendid Synchron und unseres Auftraggebers All3Media, mit denen wir nicht nur in diesem herausragenden Projekt so hervorragend zusammenarbeiten, diesen wichtigen Preis entgegen nehmen zu können. Die Arbeit an „It’s a Sin“ hat mir und meinen Kolleginnen und Kollegen bei der Splendid Synchron auch wegen des besonderen gesellschaftlichen Themas heraus viel bedeutet.“

Schauspieler Patrick Mölleken in seiner Laudatio: „Authentisch vermittelt die Serie die Stimmung der 80er Jahre: Vorurteilsgeprägt, homophob, mit teils abstrusen Erklärungsversuchen für die stärker werdende Welle der Infektionen, die Hysterie jener Tage. Die exzellente Serie erzählt direkt von Krankheit und Sterben, Tod und Trauer – und gleichzeitig feiert sie das Leben gegen alle Konventionen. Sie ist unterhaltsam, ohne seicht zu werden. Informativ, ohne belehrend daherzukommen – und auf allen Ebenen großartig umgesetzt.“

Hintergund: „It’s a Sin“ (nach dem gleichnamigen Song der britischen Elektropop-Band „Pet Shop Boys“) ist eine britische Miniserie von Russel T. Davies über eine LGBT-Gruppe im London der 80er Jahre. Die fünf Episoden spielen jeweils in einem anderen Jahr zwischen 1981 und 1991 und folgen dem Leben vier schwuler junger Männer und ihrem erweiterten Freundes- und Familienkreis unter dem Eindruck der aufkommenden AIDS-Krankheit. Die Produktion wurde im Berliner Studio der Splendid Synchron ins Deutsche adaptiert. Dialogbuch und Regie der deutschen Fassung oblag Stefan Krüger, die Produktionsleitung Sonja Claus. Die deutschsprachige Erstausstrahlung erfolgte 2021.

Der Preis der Deutschen AIDS-Stiftung ist der einzige Medienpreis zum Thema HIV/Aids im deutschsprachigen Raum. Er wird seit 36 Jahren verliehen. Eine unabhängige Jury aus Medizinern, Journalisten und Aids-Aktivisten wählt die Preisträger aus. Seit 1987 hat die Deutsche Aids-Stiftung 87 Medienschaffende aus Print, Hörfunk, TV und Online-Medien sowie Künstler ausgezeichnet.

Über Splendid Synchron:

Splendid Synchron GmbH, Köln, eine Tochtergesellschaft der Splendid Medien AG, wurde 1989 gegründet und gehört zu den führenden Dienstleistern in der deutschen Synchronlandschaft. An den Unternehmensstandorten Köln und Berlin widmet sich das Splendid Synchron-Team der Erstellung der deutschen Fassungen von Serien, Kinofilmen und Filmdokumentationen. Die Gesellschaft bearbeitet Content aller Verwertungsarten: Kino, TV, Streaming/Mediatheken, DVD/Blu-ray. Die Auftraggeber sind eine Vielzahl von internationalen und nationalen Produzenten, Lizenzhändlern, Sendern und Streamingplattformen. Die Studiokapazitäten an beiden Standorten sind nach den neuesten Sicherheitsstandards ausgestattet und arbeiten eng vernetzt, sodass innerhalb eines Projekts auf den Kreativpool beider Standorte zurückgegriffen werden kann. www.splendid-synchron.com

Über die Splendid Gruppe:

Die Splendid Gruppe ist ein mittelständisch geprägter, integrierter Medienkonzern, der vorwiegend im deutschsprachigen Europa und in den Benelux-Ländern agiert. Die Gruppe vermarktet und produziert Filme und Unterhaltungsprogramme im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD, und erbringt umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung und Synchronisation. www.splendidmedien.com

Weitere Informationen zu Splendid erhalten Sie bei:

Splendid Medien AG

Karin Opgenoorth

Lichtstr. 25

50933 Köln

Tel.: 0221-95 42 32 99

karin.opgenoorth@splendid-medien.com

www.splendidmedien.com

Kontakt und weitere Informationen zum Medienpreis HIV/Aids:

Deutsche AIDS-Stiftung

Andrea Babar

Münsterstr. 18

53111 Bonn

Tel.: 0228-60 46 9 37

andrea.babar@aids-stiftung.de

www.medienpreis-hiv.de

