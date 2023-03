ELMOS - Korrekturgefahr? Langfristiger Aufwärtstrend erreicht Kursziel

Elmos Semiconductor SE - WKN: 567710 - ISIN: DE0005677108 - Kurs: 88,500 € (XETRA)

Im langfristigen Bild befindet sich die Aktie von Elmos in einem exponentiellen Anstieg, der Ende 2020 eine völlig neue Dynamik entfacht und auf ein Rekordhoch bei 60,90 EUR geführt hatte. Diese Marke wurde erstmals im Dezember letzten Jahres überschritten und in einer weiteren Kaufwelle die Zielmarke der Februar-Analyse bei 89,60 EUR schon am vergangenen Dienstag erreicht.

Damit wurde die vorletzte Stufe der zuletzt so benannten langfristigen "Fibonacci-Treppe" erklommen. Die Bullen wirken aber noch nicht müde. Aufgrund der massiv gestiegenen Kursdynamik ist also auch ein Ausbruch über das aktuelle Allzeithoch bei 89,70 EUR weiter möglich und würde für einen Kaufimpuls bis an das nächsthöhere Ziel bei 99,25 EUR sorgen.

Von einer Kaufwelle an dieses vorerst finale Ziel wäre die Aktie erst bei einem deutlichen Rückfall unter die Kreuzunterstützung bei 82,30 EUR abzubringen. Allerdings könnte sich ausgehen von 75,00 bis 75,90 EUR bereits der nächste Anstieg einsetzen. Die mittel- bis langfristige Hausse würde durch eine solche Gegenbewegung nicht tangiert.

Elmos Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)