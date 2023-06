EQS-News: Dermapharm Holding SE investiert in das österreichische Familienunternehmen Montavit

EQS-News: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Firmenübernahme

Dermapharm Holding SE investiert in das österreichische Familienunternehmen Montavit Grünwald, 13. Juni 2023 – Die Dermapharm Holding SE („Dermapharm“), ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln, hat am 7. Juni 2023 über ihre hundertprozentige Tochtergesellschaft Dermapharm AG vertraglich wesentliche Anteile an der Pharmazeutische Fabrik Montavit Gesellschaft m.b.H. („Montavit“) in Absam, Tirol, Österreich, übernommen. Das 1945 gegründete Familienunternehmen Montavit entwickelt und produziert Arzneimittel und Medizinprodukte. Dabei fokussiert sich Montavit auf die Therapiebereiche Urologie, Gynäkologie, Allergietherapie und pflanzliche Arzneimittel. Die Kernkompetenz liegt in der Herstellung steriler Kathedergele. Über die vertraglichen Details der Transaktion ist Stillschweigen vereinbart worden. „Montavit stellt eine sehr interessante Erweiterung des Sortimentes in unseren Kerntherapiegebieten dar. Insbesondere auf dem Gebiet der Urologie gilt Montavit bei den Kathetergelen seit den 1970er Jahren als Pionier. Mit denen unter der Marke „Cathejell“ vertriebenen Produkten ist Montavit nicht nur klarer Marktführer in Österreich, sondern auch sehr erfolgreich in Märkten wie Italien, Spanien, Israel, Indonesien, Korea, Australien, Südafrika“, so Dr. Hans-Georg Feldmeier, Vorstandsvorsitzender der Dermapharm Holding SE. Die Eigentümerfamilie freut sich über die Investition in das Unternehmen Montavit durch die Dermapharm AG. „Durch diesen Zusammenschluss ist die Absicherung der Arbeitsplätze, des Standorts und der Erhalt und die Weiterentwicklung unseres Produktportfolios gelungen,“ zeigt sich geschäftsführende Gesellschafterin Mag. Katherina Schmidt erfreut. Die Unternehmerfamilie sieht der Zusammenarbeit und den weiteren Entwicklungsmöglichkeiten in der Zukunft auf Grund der vorhandenen Synergien vollauf positiv entgegen. Mit dem Einstieg bei Montavit treibt Dermapharm außerdem die Internationalisierung weiter voran: Montavit produziert Arzneimittel und Medizinprodukte nach europäischen Standards und exportiert die Produkte in über 80 Länder. Die Vermarktung erfolgt entweder durch die eigene Organisation oder durch Distributionspartner. Produktion und Abfüllung erfolgen ausschließlich im hochmodernen Stammwerk in Absam, was hervorragend zu Dermapharms „Made in Europe“ Strategie passt. Neben der Kernkompetenz zur Herstellung der Kathedergele verfügt das Unternehmen auch über eine langjährige Expertise zur Herstellung und Verpackung von Granulaten und Puder, Tabletten und Dragees sowie Liquida und Suppositorien und bietet dieses Know-how auch B2B Kunden an. Unternehmensprofil Dermapharm – Pharmazeutische Exzellenz "Made in Germany" Dermapharm ist ein wachstumsstarker Hersteller von Markenarzneimitteln. Die 1991 gegründete Gesellschaft hat ihren Sitz in Grünwald bei München. Das integrierte Geschäftsmodell der Gesellschaft umfasst die hausinterne Entwicklung und Produktion sowie den Vertrieb der Markenprodukte durch einen pharmazeutisch geschulten Außendienst. Neben dem Hauptstandort in Brehna bei Leipzig betreibt Dermapharm weitere Produktions-, Entwicklungs- und Vertriebsstandorte innerhalb Europas, hier vorrangig in Deutschland, sowie den USA. Dermapharm vertreibt im Segment „Markenarzneimittel und andere Gesundheitsprodukte“ mehr als 1.200 Arzneimittelzulassungen mit über 380 pharmazeutischen Wirkstoffen. Das Sortiment an Arzneimitteln, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungsmitteln ist auf ausgewählte Therapiegebiete spezialisiert, in denen Dermapharm vor allem in Deutschland eine führende Marktposition besetzt. Im Segment „Pflanzliche Extrakte“ verfügt Dermapharm mit der spanischen Euromed S.A. über einen global führenden Hersteller von Pflanzenextrakten und pflanzlichen Wirkstoffen für die Pharma-, Nutrazeutika-, Lebensmittel- und Kosmetikindustrie. Ergänzt wird das Segment seit Beginn des Jahres 2022 durch die deutsche C³-Gruppe, die natürliche und synthetische Cannabinoide entwickelt, produziert und vermarktet. Die C³-Gruppe ist Marktführer für Dronabinol in Deutschland und Österreich. Im Januar 2023 wurde das Segment durch die Arkopharma, Marktführer für pflanzliche Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel in Frankreich, gestärkt. Das Geschäftsmodell von Dermapharm umfasst überdies ein Segment „Parallelimportgeschäft“, das unter der Marke „axicorp“ betrieben wird. Ausgehend vom Umsatz gehörte axicorp im Jahr 2022 zu den vier umsatzstärksten Parallelimporteuren in Deutschland. Mit einer konsequenten F&E-Strategie sowie zahlreichen erfolgreichen Produkt- und Firmenübernahmen und zunehmender Internationalisierung hat der Konzern in den vergangenen 30 Jahren seine Geschäftsaktivitäten kontinuierlich optimiert und neben organischem Wachstum auch für externe Wachstumsimpulse gesorgt. Diesen profitablen Wachstumskurs beabsichtigt Dermapharm auch in Zukunft stringent fortzuführen. Kontakt Investor Relations & Corporate Communications

Britta Hamberger

Tel.: +49 (0)89 – 64186-233

E-Mail: ir@dermapharm.com

