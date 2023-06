EQS-News: APONTIS PHARMA startet Single Pill Finder und Vertrieb für Single Pill Rosazimib – Erste von drei Markteinführungen in 2023

EQS-News: APONTIS PHARMA AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

APONTIS PHARMA startet Single Pill Finder und Vertrieb für Single Pill Rosazimib – Erste von drei Markteinführungen in 2023



29.06.2023 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Online-Anwendung Single Pill Finder zeigt in Echtzeit Optionen zur Therapievereinfachung

Kostenloses Arzt-Assistenzsystem für unkomplizierte Fortführung der losen Kombination als Single Pill

Neue Single Pill Rosazimib im Vertrieb

Vertriebsstart weiterer Single Pills in 2023



Monheim am Rhein, 29. Juni 2023. Die APONTIS PHARMA AG, ein führendes Pharmaunternehmen für Single Pills im deutschen Markt, weitet die Vertriebsmöglichkeiten für Single Pills und das Portfolio bereits zugelassener Produkte aus. So ist ab sofort der angekündigte Single Pill Finder verfügbar. Die online-basierte Anwendung ermöglicht es Ärzten, gezielt lose Kombinationen (Einzelmedikamente) durch Single Pills indikationsgerecht zu ersetzen. Single Pills kombinieren die etablierten Wirkstoffe in einer einzigen Tablette in täglicher Einmalgabe im Vergleich zur Therapie mit loser Kombination der Medikamente. Die reduzierte Tablettenanzahl kann die Einnahmetreue (Adhärenz) erhöhen und so zur Verbesserung der Prognose beitragen, wie u. a. in den retrospektiven Studie START und START 2.0 sowie der prospektiven Studie SECURE nachgewiesen wurde. Zudem ist die neue Single Pill Rosazimib ab sofort am Markt verfügbar und erweitert das Portfolio bereits zugelassener Produkte in Deutschland auf 11 Single Pills.



Single Pill Finder für den routinemäßigen Einsatz im Praxisalltag

Der kostenlose Single Pill Finder zeigt als online-verfügbares Arzt-Assistenzsystem mögliche Single Pill-Optionen zur Therapievereinfachung für Patienten unter Polymedikation. Auf Basis des vorhandenen bundeseinheitlichen Medikationsplans für lose kombinierte Präparate erhält der Arzt in Echtzeit Empfehlungen für die Substitution durch Single Pills. Die Eingabe des Medikationsplans kann manuell, als Foto oder hochgeladenen Scan via Desktop, Tablet oder Smartphone erfolgen. Die Ergebnisse werden im Rahmen einer intelligenten Sortierung nach der Möglichkeit der Therapievereinfachung dargestellt, beispielsweise wie hoch der Anteil der substituierten Einzeltabletten ist. Für Ärzte wird so der Zugriff auf Lösungen zur Therapiervereinfachung erheblich erleichtert. Die Entwicklung für die Anwendung unter Praxisbedingungen erfolgte unter Beteiligung von mehr als 400 Ärzten in Deutschland, nach dem Motto „von Ärzten für Ärzte.“



Karlheinz Gast, Chief Executive Officer (CEO) der APONTIS PHARMA AG: „Wir freuen uns sehr, die Vertriebsmöglichkeiten mit der Einführung des Single Pill Finders zu erweitern. Durch die unkomplizierte Anwendung und die in Echtzeit sichtbare Therapievereinfachung geben wir Ärzten ein praxistaugliches Instrument in die Hand, um die Therapietreue zu erhöhen und die Prognose ihrer Patienten zu verbessern. Damit leisten wir einen weiteren Beitrag zur Etablierung der Single Pill als Goldstandard.“



Markteinführung der neuen Single Pill Rosazimib

Mit Rosazimib (AP – D01) setzt APONTIS PHARMA die angekündigte Portfolioausweitung für Single Pills fort und bietet ab sofort eine Substitutionstherapie für die lose Kombination von Rosuvastatin und Ezetimib. Die Indikationen umfassen die primäre Hypercholesterinämie/Homozygote familiäre Hypercholesterinämie (HoFH) sowie die Prävention kardiovaskulärer Ereignisse bei Patienten mit koronarer Herzkrankheit (KHK) und akutem Koronarsyndrom in der Vorgeschichte. Allein für den deutschen Markt rechnet APONTIS PHARMA mittelfristig mit einem jährlichen Umsatzpotenzial von mehr als EUR 3,0 Mio. In Deutschland nehmen derzeit rund 100.000 Menschen eine lose Kombination der beiden in der neuen Single Pill enthaltenen Wirkstoffe ein.



Thomas Milz, Chief Product Officer (CPO) der APONTIS PHARMA AG: „Mit Rosazimib hat APONTIS PHARMA die erste von mindestens drei für 2023 angekündigten Single Pills in den Markt eingeführt. In diesem Jahr werden mindestens noch zwei weitere Single Pills hinzukommen, die entsprechenden Einlizenzierungen sind bereits erfolgt. Insgesamt verfügen wir nun bereits über 11 Single Pills im deutschen Markt. Die kontinuierlichen Markteinführungen erweitern nicht nur sukzessive unsere Erlösquellen, sondern verringern auch nach und nach die Abhängigkeit von einzelnen Produkten.“



Über APONTIS PHARMA:

Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland, das sich auf Single Pills spezialisiert hat. Single Pills vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem Kombinationspräparat mit verschiedenen Dosierungen, das einmal am Tag eingenommen wird. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt ein breites Portfolio an Single Pills und anderen Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Seit 2013 hat APONTIS PHARMA erfolgreich mehrere Single Pills allein für kardiovaskuläre Indikationen wie Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention eingeführt. Mit ihrem Hauptsitz in Monheim am Rhein befindet sich APONTIS PHARMA im Herzen der stärksten Pharma- und Chemieregion Europas. Von hier aus pflegt das Unternehmen ein breites Netzwerk mit forschenden und entwickelnden Pharmaunternehmen und einer Kundenzielgruppe von rund 25.000 Ärzten in Deutschland. Weitere Informationen über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.



APONTIS PHARMA AG

Investor Relations

ir@apontis-pharma.de

T: +49 2173 89 55 4900

F: +49 2173 89 55 1521

Alfred-Nobel-Str. 10

40789 Monheim am Rhein

Deutschland

apontis-pharma.de



APONTIS PHARMA Presse-Kontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

ir@apontis-pharma.de

T: +49 89 125 09 0330