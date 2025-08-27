Dieser Nasdaq-100-Wert bietet Short-Chancen
onvista · Uhr
Die Aktie eines im US-Index Nasdaq notierten Chipkonzerns steckt in einem Abwärtstrend fest. Das Chartbild spricht für weiter schwacher Kurse. Mit einem Derivat kannst du dich entsprechend positionieren.
Quelle: Immersion Imagery/Shutterstock.com
Ein Nasdaq-100-Wert zeigt aktuell eine markante Chartformation, die auf fallende Kurse hindeutet. Besonders interessant: Weil der Kurs aktuell nahe an einer Widerstandszone nach oben notiert, können Trader einen engen Stoppkurs setzen und so ihr Risiko begrenzen. In dieser Analyse beleuchten wir die Struktur des Musters, die relevanten Trigger-Punkte und das Kursziel.
Weiterlesen mit Plus-AbonnementNoch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
- Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
- Exklusive Trading- und Investmentideen
- Jederzeit online kündigen
- Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung
onvista Premium-Artikel
Gea und Scout24 vor Aufstieg?So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulingegestern, 16:35 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan RißeDroht an den Börsen ein Crash wie 1987?23. Aug. · Acatis
Das könnte dich auch interessieren
Gea und Scout24 vor Aufstieg?So schlugen sich die jüngsten Dax-Neulingegestern, 16:35 Uhr · onvista
dailyUS: Dow Jones - Grundlage für weitere Rally gelegt
gnubreWheute, 15:20 Uhr · BNP Paribas S.A.
dailyUS: NASDAQ - Leichter Rücksetzer
gnubreWgestern, 15:20 Uhr · BNP Paribas S.A.
dailyUS: NASDAQ - Unter Gewinnmitnahmen seitwärts
gnubreW25. Aug. · BNP Paribas S.A.