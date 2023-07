EQS-News: Andreas Zacher wechselt als Senior Vice President Business Development & Sales for Strategic Partner, OEM / ODM & Software zur Cherry SE

EQS-News: Cherry SE / Schlagwort(e): Personalie

Andreas Zacher wechselt als Senior Vice President Business Development & Sales for Strategic Partner, OEM / ODM & Software zur Cherry SE



04.07.2023 / 09:00 CET/CEST

Andreas Zacher wechselt als Senior Vice President Business Development & Sales for Strategic Partner, OEM / ODM & Software zur Cherry SE München, 4. Juli 2023 – Ab dem 1. Juli 2023 übernimmt Andreas Zacher die Leitung des Geschäftsbereichs Components der Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] und den Ausbau der Zusammenarbeit mit Computer Herstellern und strategischen Partnern. „Ich freue mich sehr, mit Andreas Zacher einen sehr erfahrenen OEM-Experten bei Cherry SE begrüßen zu dürfen, der bei Microsoft internationales Partner-Geschäft verantwortet hat“, kommentiert Oliver Kaltner, CEO der Cherry SE. „Mit Andreas Zacher untermauern wir unseren Anspruch, zusammen mit unseren Partnern die neuen Schalter-Generationen von Cherry im Markt als Standard zu platzieren, um den Usern die beste User Experience anzubieten. Darüber hinaus sehen wir weitreichende Handlungsfelder im OEM-Geschäft, um Cherry als Hardware, Software und Cloud Service Anbieter zu etablieren. Andreas ist ein respektierter Leader, ein absoluter Teamplayer und ein ambitionierter Manager. Wir begrüßen Andreas herzlich im Cherry-Team und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit. Er folgt auf Andreas Engelhart, der sich nach über 25 Jahren bei Cherry für neue berufliche Herausforderungen entschieden hat. Wir danken ihm für dieses profunde Vierteljahrhundert voller Einsatz, Leidenschaft, Commitment und Teamplay und wünschen ihm für seine berufliche und persönliche Zukunft alles Gute.“ Andreas Zacher verfügt über 25 Jahre internationale Managementerfahrung, unter anderem bei der Microsoft Corp. Dort war er für Computer Hersteller in EMEA sowie für verschiedene strategische Projekte, wie z.B. die weltweite Implementierung eines Software-as-a-Service Projektes verantwortlich. „Ich freue mich sehr auf die herausfordernde und spannende Aufgabe bei der Cherry SE und bin überzeugt von der hohen Produktqualität und dem immensen Geschäftspotential“, sagt Andreas Zacher. „Zusätzlich bietet eine tiefere Zusammenarbeit mit Computer Herstellern immenses Marktpotential für die gesamte Cherry SE Produktpalette. Was mich nachhaltig beeindruckt hat sind jedoch die Innovationsbereitschaft und die Leidenschaft, die ich im Unternehmen wahrnehme. Ich freue mich sehr darauf, Teil dieser Wachstumsgeschichte zu werden“. Durch seine langjährige Tätigkeit bei Microsoft hat Andreas Zacher ein äußerst tief entwickeltes Netzwerk bei Computer Herstellern sowie Partnern im B2C und B2B Umfeld aufgebaut, das die Grundlage für die Umsetzung der strategischen Neuausrichtung bietet. Aufbauend zu seiner bisherigen Erfahrung in der Entwicklung und Umsetzung von innovativen Vertriebsstrategien wird Andreas Zacher seine globale Managementerfahrung einsetzen, um den Geschäftsbereich Components weiterzuentwickeln. ------------------------------- Über Cherry Die Cherry SE [ISIN: DE000A3CRRN9] ist ein weltweit tätiger Hersteller von High-End-Schaltern für mechanische Tastaturen und Computer-Eingabegeräten wie Tastaturen, Mäuse und Headsets für Anwendungen in den Bereichen Gaming & E-Sports, Office & Hybrid Workplaces, Industry und den Healthcare-Bereich. Seit der Gründung im Jahr 1953 steht Cherry für innovative und qualitativ hochwertige Produkte, die speziell für die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse entwickelt werden. Cherry hat seinen operativen Hauptsitz in Auerbach in der Oberpfalz (Bayern) und beschäftigt über 500 Mitarbeiter in Produktionsstätten in Auerbach, Zhuhai (China) und Wien (Österreich) sowie in mehreren Vertriebsbüros in Auerbach, Pegnitz, München, Landskrona (Schweden), Paris, Kenosha (USA), Taipeh und Hongkong. Mehr Informationen im Internet unter: https://ir.cherry.de/de/ Kontakt: Dr. Kai Holtmann Investor Relations Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München Postadresse Cherrystrasse 2, 91275 Auerbach T +49 (0)175-1971503 F +49 (0)9643 20 61-900 E-Mail: kai.holtmann@cherry.de

