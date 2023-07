EQS-News: Erfolgreicher Abschluss der Refinanzierung der SGL Carbon

EQS-News: SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges

Erfolgreicher Abschluss der Refinanzierung der SGL Carbon



10.07.2023 / 16:04 CET/CEST

Noch vor zwei Jahren betrug die Nettoverschuldung der SGL Carbon 287 Mio. € bei einem Leverage von 3,1. Heute gibt die SGL Carbon bekannt, dass sie mit der Ankündigung der Rückzahlung des Corporate Bond ihre Refinanzierung erfolgreich abgeschlossen hat. Die Nettoverschuldung zum 31.03.2023 beträgt noch 174 Mio. € bei einem Leverage von 1,0.



Die SGL Carbon hat heute die Anleihegläubiger in Kenntnis gesetzt, dass sie die noch ausstehenden Anteile des Corporate Bond (ISIN: XS1945271952 / Laufzeit bis September 2024) über 237,4 Mio. € am 28.07.2023 zum Nennbetrag zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückzahlen wird.



Zur Rückführung des Corporate Bond nutzt die SGL Carbon die Mittel aus der erfolgreichen Platzierung der Wandelanleihe über 119 Mio. € im Juni 2023 und der im März 2023 von den Kernbanken der Gesellschaft eingeräumten Term Loan Facility über 75 Mio. €, sowie vorhandene Liquidität.



Damit hat die SGL Carbon eine stabile Finanzierungsstruktur geschaffen, die es ihr ermöglicht, ihre Wachstumsstrategie weiter voranzutreiben.



Die Refinanzierung der SGL Carbon umfasste mehrere Transaktionen, darunter die erfolgreiche Platzierung einer Wandelanleihe im September 2022 über 102 Mio. € (Fälligkeit in 2027) mit gleichzeitigem Rückkaufangebot an die Gläubiger einer älteren Wandelanleihe (ursprüngliche Fälligkeit im September 2023). Diese Wandelanleihe wurde im März 2023 vollständig zurückgeführt.



Des Weiteren wurde im März 2023 die Revolving Credit Facility, die der Gesellschaft von sechs Kernbanken zur Verfügung gestellt wird, bis 2026 verlängert und umfangreich angepasst. In diesem Rahmen stehen der SGL Carbon 100 Mio. € Liquiditätsreserve zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung zur Verfügung, sowie eine Term Loan Facility über 75 Mio. €, die zur Refinanzierung des Corporate Bonds genutzt wird. Beide Kreditlinien beinhalten eine ESG-Komponente und sehen eine Margenanpassung für die Erreichung bestimmter ESG-Ziele vor.



Eine weitere Wandelanleihe über 119 Mio. €, mit einer Laufzeit bis 2028, wurde im Juni 2023 begeben und wird wie bereits dargestellt, gemeinsam mit der Term Loan Facility und der vorhandenen Liquidität zur vorzeitigen Rückzahlung des besicherten Corporate Bond (ursprüngliche Fälligkeit im September 2024) verwendet.



"Durch den erfolgreichen Abschluss der Refinanzierung sind wir nun bestens aufgestellt, um uns in den kommenden Jahren auf den Ausbau unserer profitablen Geschäftsfelder zu konzentrieren", sagte Dr. Torsten Derr, Vorstandsvorsitzender der SGL Carbon SE. "Die erfolgreiche Platzierung der beiden Wandelanleihen und die Verlängerung der Kreditfazilitäten zeigen das Vertrauen der Investoren und Banken in die Zukunftsperspektiven der SGL Carbon und ihre langfristige Wachstumsstrategie," ergänzt Thomas Dippold, CFO der Gesellschaft.





Über SGL Carbon



Die SGL Carbon ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsweisenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickeln wir Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.



Im Jahr 2022 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von 1,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 29 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter zu finden.





Wichtiger Hinweis:

Soweit unsere Pressemitteilung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthält, beruhen sie auf derzeit zur Verfügung stehenden Informationen und unseren aktuellen Prognosen und Annahmen. Naturgemäß sind zukunftsgerichtete Aussagen mit bekannten wie auch unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Einschätzungen abweichen können. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Dazu zählen z. B. nicht vorhersehbare Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Umfeld unserer Hauptkundenindustrien, der Wettbewerbssituation, der Zins- und Währungsentwicklungen, technologischer Entwicklungen sowie sonstiger Risiken und Unwägbarkeiten. Weitere Risiken sehen wir u. a. in Preisentwicklungen, nicht vorhersehbaren Geschehnissen im Umfeld akquirierter Unternehmen und bei Konzerngesellschaften sowie bei den laufenden Kosteneinsparungsprogrammen. Die SGL Carbon übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen anzupassen oder sonst zu aktualisieren.



