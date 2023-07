Hessens Finanzminister informiert über 'Pandora Papers'-Ermittlungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU) informiert am Montag (10.00 Uhr) über das Vorgehen nach dem Kauf der "Pandora Papers", aus denen mögliche Steuerstraftaten hervorgehen.

Die "Pandora Papers" waren im Oktober 2021 bekannt geworden. In den Dokumenten sollen Daten zu Hunderten Politikern, Amtsträgern, Firmenvorständen und Spitzensportlern aus aller Welt enthalten sein, die jahrelang Finanzdienstleister genutzt haben sollen, um ihre Vermögen und Wertgegenstände zu verstecken. Die hessische Steuerverwaltung wertet das Daten-Leak federführend für ganz Deutschland und Ermittlungsbehörden im Ausland aus.

Am Montag will der Finanzminister in Frankfurt unter anderem die mit der Auswertung befasste Ermittlungsgruppe aus Kassel vorstellen und über die Forschungsstelle Künstliche Intelligenz der hessischen Steuerverwaltung informieren, die ebenfalls an der Auswertung beteiligt ist. Das Ministerium hatte vor wenigen Wochen bekannt gegeben, dass sich in dem Datensatz mit einem Volumen von mehr als 3,8 Terabyte Daten mindestens 10,4 Millionen Dokumente befinden.

An den Recherchen zu den "Pandora Papers" waren unter anderem "Süddeutsche Zeitung", NDR und WDR beteiligt./czy/DP/zb