Eine weitere Woche im September ist vergangen und der Markt bewegt sich weiter nach oben. Zumindest in den USA, wo alle wichtigen Marktindizes neue Hochstände erreichten. Denn der Dax tut sich weiter schwer. Während Währen der Dow Jones, S&P 500, Russel 2000 und der Nasdaq 100 im Wochenverlauf zwischen 1,0 und 2,2 Prozent zulegen konnten, liegt der Dax auf Wochensicht rund 0,25 Prozent im Minus.

Free Week

Plus lesen. Ohne Abo. Ohne Kosten.

Sofortiger Zugriff auf:

Experten-Analysen, für durchdachte Investments

Markt-Kommentare, die mehr liefern als Schlagzeilen

Unabhängige Einordnung statt Meinung

📆 Nur vom 15.–21. September

Bereits registriert? Einloggen