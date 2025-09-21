Fed startet Zinssenkungszyklus und schickt die US-Indizes auf neue Rekordlevels
An der Wall Street geht die Rally weiter, beflügelt von der ersten Zinssenkung der Fed seit Langem. Der Dax schwächelt dagegen. Welche Signale die Projektionen der Notenbank aussenden, welche Risiken bestehen und warum die Märkte dennoch positiv reagieren, lesen Sie hier.
Eine weitere Woche im September ist vergangen und der Markt bewegt sich weiter nach oben. Zumindest in den USA, wo alle wichtigen Marktindizes neue Hochstände erreichten. Denn der Dax tut sich weiter schwer. Während Währen der Dow Jones, S&P 500, Russel 2000 und der Nasdaq 100 im Wochenverlauf zwischen 1,0 und 2,2 Prozent zulegen konnten, liegt der Dax auf Wochensicht rund 0,25 Prozent im Minus.
