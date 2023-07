EQS-Adhoc: Leifheit Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) und vorläufiger Free Cashflow im Q2 2023 und im ersten Halbjahr 2023 deutlich über den Vorjahreswerten

EQS-Ad-hoc: Leifheit Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Quartalsergebnis

19.07.2023 / 18:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Leifheit Aktiengesellschaft: Vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) und vorläufiger Free Cashflow im Q2 2023 und im ersten Halbjahr 2023 deutlich über den Vorjahreswerten Nassau (Deutschland), 19. Juli 2023 - Die Leifheit AG (ISIN DE0006464506) erwartet nach heutigen vorläufigen Berechnungen im zweiten Quartal 2023 ein Konzernergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern (EBIT) von 2,4 Mio. Euro (Q2 2022: -0,5 Mio. Euro). Im ersten Halbjahr 2023 wurde damit ein EBIT von 4,8 Mio. Euro erreicht. Das entspricht einem Anstieg um 123 % gegenüber dem Vorjahreswert (H1 2022: 2,1 Mio. Euro). Das Konzern-EBIT wurde im Wesentlichen beeinflusst von einer Steigerung der Bruttomarge aufgrund von Verkaufspreiserhöhungen und positiven Produktmix-Effekten durch den Fokus auf profitable Produkte mit erfolgreichen TV-Werbekampagnen sowie leicht rückläufigen Beschaffungs- und Energiekosten, die sich jedoch weiterhin auf einem hohen Niveau bewegen. Gleichzeitig unterstützte ein striktes Kosten- und Ressourcenmanagement die positive Ergebnisentwicklung. Dem stand ein hohes negatives Fremdwährungsergebnis entgegen. Positiv wirkte sich darüber hinaus ein leichtes Wachstum des Konzernumsatzes um 1,3 % in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2023 aus, unter anderem durch die Gewinnung von zusätzlichen Handelskunden. Trotz des anhaltend schwachen Konsumklimas in bedeutenden Kernmärkten konnte so ein Umsatz von 138,1 Mio. Euro (H1 2022: 136,3 Mio. Euro) erzielt werden. Im zweiten Quartal 2023 betrug der Konzernumsatz 67,8 Mio. Euro (Q2 2022: 64,5 Mio. Euro). Im ersten Halbjahr 2023 stieg der Free Cashflow um 18,1 Mio. Euro von -10,5 Mio. Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum auf 7,6 Mio. Euro. Hierzu hat eine Verbesserung des Working Capital, insbesondere die Reduzierung der Vorräte, wesentlich beigetragen. Im zweiten Quartal 2023 betrug der Free Cashflow 11,0 Mio. Euro (Q2 2022: 5,1 Mio. Euro). Die Angaben zur Entwicklung im zweiten Quartal 2023 und im ersten Halbjahr 2023 basieren auf vorläufigen Berechnungen. Daher kann es zu Abweichungen gegenüber diesen Angaben in den Geschäftszahlen kommen, die im Halbjahresfinanzbericht am 10. August 2023 veröffentlicht werden. Kontakt:

Leifheit AG

Petra Dombrowsky

Executive Assistant/CIRO

D-56377 Nassau

ir@leifheit.com

