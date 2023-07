EQS-News: PERFORMANCE ONE AG: vielversprechender Auftakt der Kapitalerhöhung

EQS-News: PERFORMANCE ONE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

PERFORMANCE ONE AG: vielversprechender Auftakt der Kapitalerhöhung



19.07.2023 / 10:01 CET/CEST

Performance One AG: vielversprechender Auftakt der Kapitalerhöhung Mannheim, 19. Juli 2023 – Die Performance One AG startete vielversprechend in ihre gestern angekündigte Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts. Nach ersten In­vestorengesprächen konnten bereits verbindliche Zusagen erzielt werden. Denis Lademann, Vorstand der Performance One AG: „Wir sind mit dem Auftakt unserer Investorengespräche und der bisherigen Platzierung sehr zufrieden. Das Feedback auf unser Geschäftsmodell und vor allem auf die Perspektiven unserer E-Mental-Health-Plattform couch:now ist sehr positiv – vielleicht auch, weil es in Deutschland nichts Vergleichbares gibt.“ Schwerpunkt der Mittelverwendung der bis zu 6,28 % vom Grundkapital ausmachenden Barkapitalerhöhung ist die Wachstumsfinanzierung, insbesondere auch der Tochter­gesellschaft E-Health Evolutions GmbH und ihrer E-Mental-Health-Plattform couch:now. Im Rahmen des B2B- und B2B2C-Strategieansatzes soll die Zusammenarbeit sowohl mit Unternehmen, die die betriebliche Gesundheitsvorsorge auf das nächste Level heben wollen, als auch mit Krankenkassen forciert werden. Hier wurde jüngst eine Partnerschaft mit der vivida bkk vereinbart, die rund 350.000 Versicherte betreut. Investitionsschwerpunkte bei der E-Health Evolutions GmbH werden die Weiterentwicklung der All-In-One Mental-Health-App „HARMONY“ sowie die Umsetzung KI-gestützter Meditation sein. Die Aktien aus der Kapitalerhöhung werden im Rahmen einer Privatplatzierung zum Preis von 8,25 Euro zur Zeichnung angeboten. Die neuen Aktien sollen anschließend prospektfrei in die bestehende Notierung im Freiverkehr an der Börse München (m:access) einbezogen werden. Insgesamt kann der Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös in Höhe von bis zu EUR 567.204,00 zufließen. Begleitet wird die Emission von der Small & Mid Cap Investmentbank AG. Über PERFORMANCE ONE PERFORMANCE ONE begleitet führende Unternehmen erfolgreich in die digitale Zukunft. Das umfangreiche Portfolio an digitalen Services und Produkten reicht von entscheidungsunterstützenden Smart Data Analysen und effizientem Performance Marketing über die Schaffung von emotionalen Markenerlebnissen bis hin zum Aufbau eigener KI-basierter Geschäftsmodelle. In der Tochtergesellschaft E-Health Evolutions GmbH wird die KI-gestützte psychologische Online-Plattform couch:now realisiert. IR-Kontakt Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/889690625

frank.ostermair@better-orange.de

linh.chung@better-orange.de

