PALANTIR - Das waren gestern wichtige Tagesgewinne!

Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N. - WKN: A2QA4J - ISIN: US69608A1088 - Kurs: 16,330 $ (NYSE)

Am 9. August kam es in der Palantir-Aktie zum bärischen Ausbruch unter den wichtigen Supportbereich bei 16,33 USD. Damit verbunden war eine Topformation und das Risiko weiter nachgebender Notierungen. In den vergangenen drei Wochen mussten Anleger bangen, ob in der Aktie vielleicht sogar eine größere Trendwende, ausgelöst durch eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation eingeleitet wird. Dafür hätte der Supportbereich bei 13,68 USD nachhaltig unterschritten werden müssen.

Eine solche Entwicklung ist zwar weiterhin möglich, aber dank der gestrigen Kursgewinne von über 6 % unwahrscheinlicher geworden. Mit diesen Gewinnen konnte die Aktie einen kurzfristigen Boden ausbilden und hat jetzt die Chance, erneut einen Anlauf auf 18-20 USD zu wagen. Läuft es für die Käufer richtig gut, könnten sogar neue Hochs folgen. Erste wichtige Unterstützungen hat die Aktie im Bereich von 15,25 USD und dann natürlich am großen Support ab ca. 14 USD.

Fazit: Dank der gestrigen Kursgewinne sieht es in der Palantir-Aktie kurzfristig wieder deutlich freundlicher aus. Die Aktie könnte ihren mittelfristigen Aufwärtstrend weiter fortsetzen und sogar durch ein neues Hoch bestätigen. Auf dem Weg nach oben sollten jedoch Konsolidierungen eingeplant werden, während auf der Unterseite Kurse unterhalb von 14 USD vermieden werden müssten. Fällt die Aktie doch unter den dortigen Support zurück, wird eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation und damit ein mittelfristig bärisches Signal aktiviert.

Palantir Technologies Inc. Registered Shares o.N.

(© stock3 2023 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)