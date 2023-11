ADOBE - Aktie mit mittelfristigen Aufwärtspotenzial

Adobe Inc. - WKN: 871981 - ISIN: US00724F1012 - Kurs: 604,330 $ (Nasdaq)

Die Adobe-Aktie fiel im September 2022 auf ein Tief bei 274,73 USD zurück. Dieses Tief testete die Aktie anschließend noch zweimal, ehe im November 2022 eine Rally startete. Am 09. Juni 2023 durchbrach der Wert die ursprüngliche obere Trendbegrenzung. Anschließend kletterte er am 08. September auf ein Hoch bei 570,24 USD.

Nach einer mehrwöchigen Seitwärtsbewegung, die sich im Wesentlichen oberhalb der alten oberen Trendbegrenzung abspielte, brach die Aktie am 07. November 2023 auf ein neues Rallyhoch aus. In den letzten Tagen legte der Aktienkurs weiter zu. Gestern kam es zu einem Aufwärtsgap zwischen 594,26 USD und 599,04 USD. Nach einem Tageshoch bei 613,70 USD musste der Wert einige Abgaben hinnehmen, so dass eine leicht bärische Tageskerze entstand.

Mittelfristig weiter aufwärts

Das Chartbild der Adobe-Aktie macht auf mittelfristige Sicht einen bullischen Eindruck. Die Aktie könnte in Richtung 636,00- 650,98 USD und später an das Allzeithoch bei 699,50 USD ansteigen. Kurzfristig kann allerdings jederzeit ein kleiner Rücksetzer starten. Dabei wäre ein Rückfall auf 570,24 USD keine Überraschung.

Sollte der Wert per Tagesschlusskurs unter 567,88 USD abfallen, wäre dies ein erster Rückschlag für die Bullen. Ein Rückfall unter 545,35 USD wäre ziemlich kritisch.

Fazit: Die Adobe-Aktie hat mittelfristig noch weiteres Aufwärtspotenzial. Ein direkter Einstieg ist allerdings riskant. Ein Rücksetzer in Richtung 570,24 USD würde bessere Chancen bieten.

