Gerresheimer: Spielt eine Hauptrolle beim Abnehmspritzen-Hype und dem 80 Mrd. USD-Markt!

Eines der großen Themen in der Gesundheitsbranche sind die neuen GLP-1-Medikamente zur Gewichtsreduktion. Ein Hype ist entstanden, denn global könnten gut drei Milliarden Menschen an Fettleibigkeit bis 2025 leiden. Gerresheimer spielt beim Nachfragehype jetzt eine Hauptrolle, denn das Unternehmen liefert die Spritzen, Pens und Autoinjektoren für die Verabreichung. Die massiven Auftragseingänge dafür begünstigen ein Umsatzpotenzial von mehreren hundert Millionen Euro in den nächsten Jahren.