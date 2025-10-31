Der europäische Leitindex Euro Stoxx 50 ist im Oktober zum ersten Mal in seiner Historie über die Marke von 5.700 Punkten gestiegen. Mehr als 25 Jahre hat es gedauert, bis das bisherige, im Jahr 2000 markierte Allzeithoch bei 5.450 Punkten überschritten wurde. Jetzt ist das gelungen. Doch der neue Rekord bringt auch Risiken mit sich.

Plus Weiterlesen mit Plus-Abonnement Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App

Exklusive Trading- und Investmentideen

Jederzeit online kündigen

Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot) 0,99 € im ersten Monat Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung