Chartzeit Eilmeldung

Vom Krypto-Handel zur KI-Infrastruktur: Der stille Strategiewechsel eines Marktplayers

onvista · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Baader

Der Markt übersieht derzeit einen strategischen Umbau, der weit über Krypto-Spekulation hinausgeht. Ein Unternehmen, das bisher vor allem als Anbieter von digitalen Finanzdienstleistungen wahrgenommen wurde, baut sich gerade zu einem relevanten Infrastrukturplayer im entstehenden KI-Ökosystem um. Im Zentrum steht ein Rechenzentrums-Campus, der darauf ausgelegt ist, enorme GPU-Kapazitäten für KI-Training und High-Performance-Computing bereitzustellen – abgesichert durch langfristige Abnahmeverträge. Dieser Schritt hat das Potenzial, die Ertragsbasis des Unternehmens strukturell zu verändern und es weniger abhängig von klassischen Krypto-Zyklen zu machen.

Plus

Weiterlesen mit Plus-Abonnement

Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten.
  • Zugang zu allen Artikeln im Web und in unserer App
  • Exklusive Trading- und Investmentideen
  • Jederzeit online kündigen
  • Mit Code STARTPLUS nur 0,99 € im ersten Monat (Neukundenangebot)
0,99 € im ersten Monat
Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung

Das könnte dich auch interessieren

Chartzeit Wochenausgabe 16.03.2025
Korrektur im Eiltempo - historisch winkten dem S&P 500 danach immer Gewinne16. März · onvista
Korrektur im Eiltempo - historisch winkten dem S&P 500 danach immer Gewinne
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Nachkauf-Zertifikate
Kurse zu hoch? So kannst du trotzdem einsteigenheute, 11:00 Uhr · onvista
Kolumne von Stefan Riße
Wie lange hält die Aufwärtsspirale?26. Okt. · Acatis
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden