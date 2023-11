EQS-News: Eckert & Ziegler: Personalveränderungen im Führungskreis. Wechsel in Vorstand und Aufsichtsrat.

EQS-News: Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG / Schlagwort(e): Personalie

Eckert & Ziegler: Personalveränderungen im Führungskreis. Wechsel in Vorstand und Aufsichtsrat.



21.11.2023 / 15:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Berlin, 21.11.2023. Der für die klinischen Entwicklungen zuständige Vorstand der Eckert & Ziegler AG, Dr. Hakim Bouterfa, wird zum Jahresende aus dem Vorstand der Eckert & Ziegler AG ausscheiden und sich künftig ausschließlich auf seine Aufgaben als Vorstand der Eckert & Ziegler Tochter Pentixapharm AG (PTX) konzentrieren. Dort wird er von Dr. Dirk Pleimes und Anna Steeger unterstützt, die neu in den Vorstand der Pentixapharm AG berufen wurden. Nachdem in den letzten Monaten sämtliche klinischen Aktivitäten der Eckert & Ziegler-Gruppe innerhalb oder unterhalb der PTX zusammengefasst wurden und der Beschluss fiel, die PTX von der Gruppe abzuspalten, entfällt bei der Eckert & Ziegler AG das Erfordernis eines eigenen Vorstandsressorts. Der Gründer und Vorsitzende des Aufsichtsrats der Eckert & Ziegler AG, Dr. Andreas Eckert, wird im Frühjahr 2024 sein Aufsichtsratsmandat niederlegen, um ebenfalls in den Vorstand der Pentixapharm AG einzutreten. Er wird die angekündigte Abspaltung begleiten. Eine Übersicht über die Abspaltungspläne und die damit verbundenen Maßnahmen wird die Leitung der Pentixapharm AG den Aktionären der Eckert & Ziegler AG am 27. November 2023 um 18.00 Uhr auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt präsentieren.



Über Eckert & Ziegler.

Die Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG gehört mit über 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Anbietern von isotopentechnischen Komponenten für Nuklearmedizin und Strahlentherapie. Das Unternehmen bietet weltweit an seinen Standorten Dienstleistungen und Produkte im Bereich der Radiopharmazie an, von der frühen Entwicklung bis hin zur Kommerzialisierung. Die Eckert & Ziegler Aktie (ISIN DE0005659700) ist im SDAX der Deutschen Börse gelistet.

Wir helfen zu heilen.



Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Eckert & Ziegler AG, Karolin Riehle, Investor Relations

Robert-Rössle-Str. 10, 13125 Berlin

Tel.: +49 (0) 30 / 94 10 84-138, karolin.riehle@ezag.de, www.ezag.de

21.11.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com