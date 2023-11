Westwing Group beschließt Aktienrückkauf

Die Westwing Group SE (ISIN: DE000A2N4H07) hat am Mittwoch beschlossen, bis zu maximal 600.000 Aktien der Gesellschaft zurückzukaufen. Dies entspricht ca. 2,87 Prozent des Grundkapitals. Der Gesamtpreis liegt bei bis zu 3 Mio. Euro. Der Rückkauf erfolgt im Zeitraum vom 27. November 2023 bis 30. April 2024.

Die erworbenen Aktien können grundsätzlich für die in der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 5. August 2021 genannten Zwecke verwendet werden und sollen insbesondere für bestehende und zukünftige Mitarbeiterbeteiligungsprogramme verwendet werden.

Westwing mit Hauptsitz in München wurde 2011 gegründet und ging am 9. Oktober 2018 an die Frankfurter Börse. Der Konzern betreibt Internethandel rund um Home & Living und erzielte im Jahr 2022 einen Umsatz von 431 Mio. Euro.

Redaktion MyDividends.de