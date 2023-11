Lauterbach stellt Pharmabranche Pläne für Forschungsgesetz vor

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Auf dem Pharma-Branchentreffen im Kanzleramt will Gesundheitsminister Karl Lauterbach am Donnerstag seine Pläne für ein Medizinforschungsgesetz vorstellen.

"Das Gesetz soll klinische Studien vereinfachen, beschleunigen, entbürokratisieren", sagte der SPD-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" laut Vorabbericht. In einigen Jahren wolle man als Forschungs- und Produktionsstandort auf dem Niveau der USA stehen. Bei dem Treffen mit Branchenvertretern würden aber keine Beschlüsse gefasst, sagte ein Regierungssprecher. Thema soll auch die Arzneimittelknappheit in einigen Bereichen sein. An dem Treffen nimmt neben Kanzler Olaf Scholz (SPD) auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) teil.

Um Abhängigkeiten zu verringern, wollen Bundesregierung und EU-Kommission wieder mehr Pharmaproduktion in Deutschland und Europa ansiedeln. Zuletzt hatte der US-Konzern Eli Lilly angekündigt, rund 2,3 Milliarden Euro in ein neues Werk im rheinland-pfälzischen Alzey zu investieren.

