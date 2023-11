Bloomberg Aggregate Bond-Index® - Größter Rückschlag aller Zeiten!

Dieser Text gehört zu einer mehrteiligen Beitragsserie. Um auf die vollständige Analyse zuzugreifen, klicken Sie hier.

Die besonderen Herausforderungen auf der Rentenseite bringt der Bloomberg Aggregate Bond Index am besten auf den Punkt. Bereits im letzten Jahr hatten wir auf die historische Größenordnung des „drawdowns“ bei dem Rentenbarometer verwiesen. Die Situation blieb in den vergangenen 12 Monaten herausfordernd. Die starke November-Performance war notwendig, um hier die Gefahr eines dritten Verlustjahres in Serie zu bannen. Gänzlich ausgeschlossen werden kann eine negative Entwicklung auf Jahressicht aber nicht. Den historischen Stolperstein bringt der „Unterwasser-Chart“ des Bloomberg Global Aggregate Bond Index® exemplarisch auf den Punkt. So summiert sich der Verlust vom Allzeithoch auf fast 25 % (siehe Chart). Damit fällt der aktuelle „drawdown“ mehr als doppelt so hoch aus wie der zweitgrößte Rückschlag der letzten 30 Jahre während der Finanzmarktkrise im Jahr 2008 (-10 %). Diese Dürreperiode, welche ihresgleichen sucht, ruft uns ein bekanntes Zitat von Erich Kästner ins Gedächtnis: „Gestern standen wir am Abgrund. Heute sind wir bereits einen gewaltigen Schritt weiter.“ Nach drei Jahren in der Abwärtsspirale drängt sich als eine der absoluten Schlüsselfragen des Investmentjahrgangs 2024 auf, ob das Rentenbarometer damit endlich am Boden des Abgrundes angekommen ist.

Bloomberg Aggregate Bond-Index® (Monthly)

Quelle: Bloomberg, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

