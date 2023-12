Dow Jones Industrial Average® - 2023: Ende gut, alles gut?

Angesichts des starken Investmentjahrgangs 2023 müssten bei viele Anlegerinnen und Anlegern die Sektkorken knallen. Doch die Wahrnehmung ist insbesondere in Bezug auf den Dow Jones® eine gänzlich andere. Nicht zuletzt, weil die US-Standardwerte per Ende Oktober sogar „unter Wasser“ lagen. Mit anderen Worten: Die starke Novemberwertentwicklung war notwendig, um überhaupt auf Jahressicht in positives Performanceterrain vorzustoßen. Per Saldo war das Aktienjahr 2023 – gerade für die amerikanischen „blue chips“ wesentlich herausfordernder als die Rückspiegelbetrachtung glauben macht. Um diese These statistisch zu untermauern, haben wir für den Dow Jones® die Daten seit 1915 herangezogen. Als Bewertungsmaßstab ziehen wir dabei die Wertentwicklung pro Jahr heran, sowie die Wahrscheinlichkeit, mit der die amerikanischen Standardwerte diese Performance erzielen können. Letztere machen wir an der Anzahl positiver Handelstage pro Jahr fest. Salopp formuliert, ist eine hohe Anzahl von Tagen mit Kursgewinnen unser Kriterium für ein recht „stressfreies“ Investmentjahr. Im Durchschnitt konnte der Dow Jones® über die letzten gut 100 Jahre um 6,11 % p.a. zulegen (Fortsetzung unten).

Dow Jones Industrial Average® (Daily)

Quelle: Refinitiv, HSBC / 5-Jahreschart im Anhang

Dem starken Schlussspurt hat es das Aktienbarometer zu verdanken, dass dieser Mittelwert inzwischen überwunden wurde. So liegt der Dow Jones® seit Anfang Januar mittlerweile über 9 % im Plus. Ohne die Bilderbuchperformance vom November 2023 wäre somit in Sachen Feierlaune „Fehlanzeige“ angesagt. Gleiches gilt für die Anzahl positiver Handelstage. Eine hohe Trefferquote signalisiert einen stabilen Aufwärtstrend und schont damit die Nerven von Investorinnen und Investoren. Auch gemessen an unserem zweiten Kriterium hat der Dow Jones® im November gerade noch einmal die Kurve bekommen. Während die amerikanischen Standardwerte im historischen Schnitt 133 positive Handelstage pro Jahr verbuchen konnten, befindet sich das Aktienbarometer dank der bilderbuchmäßigen Novemberentwicklung auch hier auf Kurs, um den Durchschnitt knapp zu übertreffen. Ende gut, alles gut? Zumindest zeugt die starke Wertentwicklung vom November von einem gewissen Favoritenwechsel. Im Sinne der Technischen Analyse im Allgemeinen und der Marktbreite im Speziellen ist das ein Hoffnungsschimmer – auch für 2024!

Dow Jones Industrial Average® (Daily)

