Energiekontor profitiert als Pionier vom Rekordjahr der erneuerbaren Stromerzeugung

Die Energiekontor AG spezialisiert sich auf erneuerbare Energien. Dabei stehen insbesondere die Entwicklung, Planung, Finanzierung, Errichtung und der Betrieb von Windparks im Fokus. Doch auch der anfallende Betrieb und die Wartung der Anlagen durch langfristige Verträge sind für das Unternehmen von Relevanz, da sich diese Art von Geschäft positiv auf das Margenprofil auswirken. Am 15.12.2023 hat der Konzern seine Gewinnprognose für das laufende Jahr angehoben, nachdem ein Windpark in Schottland verkauft wurde. Dabei hieß es, dass das Vorsteuerergebnis von rund 30 bis 60 % auf 80 bis 100 Millionen Euro ansteigen soll.

Energiekontor hat sich über die Jahre zu einem Branchenpionier entwickelt

Eine solide Geschäftspolitik und umfassende Erfahrung im Bereich der erneuerbaren Energien hat das 1990 in Bremerhaven gegründete Unternehmen zum Branchenprimus und führenden Projektentwickler Deutschlands gemacht. Zu den Kernaktivitäten gehören die Planung, der Bau und die Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und im Ausland. Energiekontor betreibt mittlerweile über 40 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von mehr als 390 Megawatt. Auch in der Wirtschaft nimmt Energiekontor eine Vorreiterrolle ein und will unabhängig von staatlichen Fördermitteln möglichst bald in allen Zielmärkten die ersten Wind- und Photovoltaikenergieparks zu Marktpreisen errichten. Mit Beendigung des Geschäftsjahres 2022 hat das Unternehmen mehr als 150 Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von über 1,3 Gigawatt realisiert. Das entspricht einem Investitionsvolumen von mehr als 1,8 Mrd. Euro.

