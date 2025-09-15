Alphabet knacken erstmals 3-Billionen-Dollar-Marke

Alphabet ist an der Börse erstmals drei Billionen US-Dollar wert. Mit einem Kurssprung nach einem positiven Analystenkommentar krönten die A- und die C-Aktien der Google-Mutter damit am Montag ihre Rally seit Anfang April.

Zuletzt stand bei den A-Aktien des Konzerns ein Plus von 4,5 Prozent auf 252 US-Dollar zu Buche. Damit gehörten sie zu den stärksten Werten im Technologiewerte-Index Nasdaq 100. Dieser gewann zuletzt 0,6 Prozent.

Auslöser des Kursanstiegs zu Wochenbeginn war, dass die US-Bank Citigroup ihr Kursziel für die A-Aktien von Alphabet von 225 auf 280 US-Dollar erhöht hatte. Analyst Ron Josey sprach von einem beschleunigten Produktentwicklungszyklus, der sich mit der zunehmenden Verbreitung des KI-basierten Chatbots Gemini sowohl im Anzeigen- als auch im Cloud-Geschäft abzuzeichnen beginne. Diese steigende Produktgeschwindigkeit komme inmitten einer größeren Klarheit hinsichtlich der rechtlichen und regulatorischen Herausforderungen in einem relativ gesunden Online-Werbemarkt.

Alphabet ist damit das viertschwerste Unternehmen am US-Aktienmarkt. Eine höhere Marktbewertung weisen lediglich die weiteren Tech-Riesen Apple , Microsoft und - als wertvollstes Unternehmen - Nvidia auf.