IRW-News: Queens Road Capital Investment Ltd.: Queen's Road Capital gibt den Abschluss des Ausstiegs von Wyloo als QRC-Aktionär bekannt

IRW-PRESS: Queens Road Capital Investment Ltd.: Queen's Road Capital gibt den Abschluss des Ausstiegs von Wyloo als QRC-Aktionär bekannt

22. Februar 2024. Queen's Road Capital Investment Ltd. (TSX-QRC) (das Unternehmen oder QRC - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/queens-road-capital-investment-ltd/) freut sich, im Anschluss an die Pressemitteilung vom 6. Februar 2024 bekannt zu geben, dass Wyloo Metals Pty Ltd. (Wyloo) jetzt den Verkauf aller seiner QRC-Aktien an eine Gruppe nicht-kanadischer Investoren abgeschlossen hat. QRC möchte sich bei den derzeitigen Aktionären bedanken, die sich an der Transaktion beteiligt haben, und heißt neue Aktionäre im Unternehmen willkommen.

Über Queen's Road Capital Investment Ltd.

QRC ist ein führender Finanzierer des globalen Rohstoffsektors, der Dividenden zahlt. Das Unternehmen ist eine auf Rohstoffe spezialisierte Investmentgesellschaft, die in privat gehaltene und börsennotierte Unternehmen investiert. Das Unternehmen erwirbt und hält Wertpapiere mit dem Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses, wobei der Schwerpunkt auf Wandelschuldverschreibungen und Rohstoffprojekten liegt, die sich in fortgeschrittenen Entwicklungsstadien oder in Produktion befinden und in politisch sicheren Ländern angesiedelt sind.

Weder die Toronto Stock Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Toronto Stock Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN besuchen Sie die Website des Unternehmens unter www.queensrdcapital.com oder kontaktieren Sie uns per E-Mail info@queensrdcapital.com oder telefonisch unter +852 2759 2022

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht historischer Natur sind, stellen gemäß dem geltenden kanadischen Wertpapierrecht "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne dieses Begriffs dar. Zu diesen Aussagen gehören unter anderem Aussagen oder Informationen über die Wachstumsstrategie des Unternehmens und die zukünftige Performance des Unternehmens. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Annahmen und Erwartungen des Managements wider und unterliegen naturgemäß bestimmten zugrundeliegenden Annahmen, bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse erheblich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Anlageberatung verstanden werden. Die Leser sollten eine detaillierte, unabhängige Untersuchung und Analyse des Unternehmens durchführen und werden aufgefordert, unabhängigen professionellen Rat einzuholen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um Ereignisse oder veränderte Umstände zu berücksichtigen, die nach dem Datum dieses Dokuments eintreten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73694

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=73694&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=KYG7315B1032

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.