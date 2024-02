Polizeiausrüster Axon Enterprise wächst und erweitert seinen adressierbaren Gesamtmarkt!

Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) kann weiterhin überraschen: Das Management verkündete solide Zahlen mit einem Umsatzwachstum von 28,6 % im Q4 auf 432 Mio. US-Dollar. Mit einem Nettoergebnis in Höhe von 57 Mio. US-Dollar und einer Nettomarge von 13,3 % bleibt das US-Sicherheitsunternehmen profitabel. Je Aktie entspricht das einem Ergebnis von 0,75 US-Dollar. Auch der freie Cashflow überzeugt mit 116 Mio. US-Dollar. Man könnte daher sagen: Axon Enterprise wächst und skaliert.

Eine These, die wir auch auf das Gesamtjahr 2023 abstrahieren können. Axon Enterprise lieferte in diesem Zeitraum ein Umsatzwachstum von 31 % auf 1,56 Mrd. US-Dollar. Mit einem Nettoergebnis von 174 Mio. US-Dollar erkennen wir auch hier schwarze Zahlen. Wobei die Tendenz weiter geht: Für das Jahr 2024 rechnet das Management mit einem weiteren Umsatzwachstum zwischen 20 % und 24 % auf 1,88 bis 1,94 Mrd. US-Dollar. Alles in allem: Sehr solide Zahlen.

Axon Enterprise treibt das Wachstum im profitableren Softwarebereich voran

Das kommt dir wie ein Schnell-Abriss durch die Zahlen vor? Mag sein. Aber das liegt primär daran, weil es so viele andere Aspekte gibt, die ich noch teilen möchte. So zum Beispiel die Net Retention Rate von 122 % im vierten Quartal, die erneut unterstreicht: Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum haben die eigenen Kunden erneut 22 % mehr Umsatz für die Produkte von Axon Enterprise ausgegeben. Die Cloud-Erlöse sind mit 561 Mio. US-Dollar hingegen erneut besonders stark und stehen etwa für ein Drittel des Gesamtumsatzes. Der wiederkehrende Umsatz liegt bereits bei 697 Mio. US-Dollar pro Jahr. Auch anhand dieser Kennzahl erkennen wir die Tendenz von Axon Enterprise, mehr und profitabler im Softwarebereich zu wachsen.

Die wohl wichtigste Message für mich aus dem Zahlenwerk von Axon Enterprise ist: Das Management erweitert den eigenen adressierbaren Gesamtmarkt (TAM), unter anderem auch durch die abgeschlossene Übernahme von Fusus. Einem Unternehmen, das Echtzeitverfolgungs-Software anbietet und somit bei der Leitstellensoftware eingesetzt werden kann. Nach zuvor 50 Mrd. US-Dollar TAM rechnet das Management nun mit einem Wert von 63 Mrd. US-Dollar. Wobei alleine 25 Mrd. US-Dollar auf den Kernmarkt der US-Regierungs- und -Einzelstaatsbehörden entfallen. Weitere 19 Mrd. US-Dollar kann Axon Enterprise nach eigener Einschätzung im internationalen Raum erreichen, sowie 15 Mrd. US-Dollar im Segment der Unternehmenskunden. Rund 5 Mrd. US-Dollar sind für den Privatmarkt reserviert. Damit ist und bleibt Axon Enterprise ein Unternehmen, das wächst und skaliert. Und mit ca. 21 Mrd. US-Dollar Börsenwert für die langfristig-orientierte Vision nicht zu teuer erscheint.

Was das Unternehmen macht

Das Hardware-Segment AXON formiert sich rund um den Taser für den Markt der Sicherheitsbehörden und den Privatgebrauch. Diese Produkte sind führend in ihrer Kategorie. Das Segment weist Bruttomargen von über 50 % auf und wächst tendenziell etwas langsamer..

Das Segment Cloud und Sensoren umfasst Bodycams und Bildverarbeitung. Sowie Leitstellentechnik, Bürgerkommunikation, perspektivisch wohl auch behördenübergreifende Zusammenarbeit..

Wo liegen die größten Chancen?

Die größte Chance für Axon liegt im Ökosystem der Digitalisierung für den öffentlichen Dienst mit Geräten wie Tasern und Bodycams. Axon Enterprise strebt mit Plattformen wie Evidence.com (digitales Beweismittelmanagement) und My90 (Feedback aus der Bevölkerung) eine digitalere Sicherheitsbehördenlandschaft an. Perspektivisch soll auch die Zusammenarbeit zwischen Behörden einen Wachstumsmarkt darstellen. Das Management sieht einen Gesamtmarkt von 63 Milliarden US-Dollar, wovon rund ein Viertel auf die USA entfällt. International ist das Potenzial groß. Das Management denkt visionär, innovativ und ökosystemorientiert. Ohne dabei die Bodenhaftung zur bisherigen Behördenstruktur zu verlieren.

Wo liegen die größten Risiken?

Das größte Risiko sind Datenlecks, fehlende Sicherheitsfreigaben, Fehler in der Produktqualität: Axon Enterprise arbeitet mit hochsensiblen Daten und hat mittlerweile die Genehmigung der höchsten US-Regierungsbehörden, auch Daten der höchsten Geheimhaltungsstufe über die eigenen Systeme laufen zu lassen. Die Sicherheitsbehörden setzen auf das Unternehmen als starken Partner, was Vertrauen und integre Sicherheitsprozesse voraussetzt.

Zudem besteht das Risiko, dass es insbesondere bei Tasern zu Fehlfunktionen mit bleibenden Schäden oder Todesfolge kommen könnte. Dies ist explizit nicht eingetreten. Für eine Firma, die die Mission hat, die Pistolenkugel zu ersetzen, ist der Fokus auf funktionierende Hardware elementar.

