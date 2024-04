Kräftiger Gewinnanstieg bei American Express zu Jahresbeginn

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der US-Kreditkartenspezialist American Express hat zum Jahresauftakt einen Gewinnschub erzielt.

Angesichts der Kaufbereitschaft zahlungskräftiger Kunden und nachlassender Rezessionssorgen baute der Finanzkonzern im ersten Quartal seinen Gewinn binnen Jahresfrist um 34 Prozent auf 2,44 Milliarden Dollar aus, wie American Express am Freitag mitteilte. "Wir ziehen weiterhin Kunden an, die viel ausgeben und eine hohe Kreditwürdigkeit haben", erklärte Konzernchef Stephen Squeri. Das in New York ansässige Unternehmen kam auf einen Gewinn von 3,33 Dollar pro Aktie verglichen mit 2,40 Dollar pro Aktie ein Jahr zuvor.

Den Kreditkarten-Konzern haben Veränderungen im Konsumverhalten bislang wenig anhaben können und auch die Furcht vor einer wirtschaftlichen Flaute prallte weitgehend ab. Damit widersetzte sich American Express dem allgemeinen Trend hin zu eher gedämpften Konsumerwartungen. Elf Zinserhöhungen der US-Notenbank haben in der Finanzbranche allerdings die Risiken von Kreditausfällen steigen lassen. American Express erhöhte im ersten Qartal seine Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle auf 1,3 Milliarden Dollar von 1,1 Milliarden Dollar vor Jahresfrist. Die Erträge nahmen um elf Prozent auf 15,8 Milliarden Dollar zu.

