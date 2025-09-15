Elon Musk kauft $1 Mrd. in Tesla-Aktien | NVIDIA wegen China unter Druck.

// Dieses Video ist keine Anlageberatung und entspricht keiner Kaufempfehlung! //



Nun wissen wir, warum die Aktien von Tesla am Donnerstag und Freitag letzter Woche ohne nennenswerte Nachrichten stark gestiegen sind. Elon Musk hat per 12. September Aktien im Wert von fast $1 Mrd. erworben. Außerdem äußert sich Barclays heute optimistisch zu den Auslieferungszahlen. NVIDIA und einige Chipwerte stehen hingegen unter Druck. Chinas Wettbewerbshüter werfen NVIDIA vor gegen Wettbewerbsrecht verstoßen zu haben. Man hat im Bereich der analogen Chips eine Untersuchung wegen Dumping eingeleitet. Laut Donald Trump haben die USA wohl eine Einigung um den Verbleib von TikTok in den USA getroffen. Details stehen noch aus.



00:00 Tesla: Auftrieb der Aktie durch Investition von Musk | Analysten

04:17 China: Untersuchung gegen NVIDIA und Hersteller analoger Chips

07:01 TikTok: Trump kündigt Deal an, Details unklar

09:40 Refokussierung der Wall Street: Geldpolitik, Ertragswachstum, Nasdaq

13:22 Meldungen Tech-Sektor: Oracle | Micron | IBM | EchoStar u.m.

19:05 Meldung: UBS erwägt, amerikanisch zu werden



