EQS-Media / 23.04.2024 / 08:00 CET/CEST



MABEWO Gruppe: Indoor Farming für die Produktion von hochwertigem Cannabis

Nach Inkrafttreten des Cannabisgesetz (CanG) zur Regelung des kontrollierten, legalen Umgangs mit Genuss-Cannabis in Deutschland:

Gesicherte, nachhaltige Cannabis-Produktion mit höchsten Qualitätsstandards für Social Clubs und medizinisches Cannabis

Sicherung der Produktionskapazitäten trotz stark steigendem Bedarf in Deutschland

Küssnacht am Rigi, Schweiz, 23. April 2024: MABEWO ist eine zukunftsgerichtete Unternehmensgruppe mit dem Leitsatz „MAke a BEtter WOrld“. Dies ist nicht nur ein Slogan, sondern gelebte Motivation und Vision. Die Produkte und Dienstleistungen von MABEWO umfassen integrierte Anlagen für Indoor Farming, Agri-Photovoltaik und die Produktion von Biogas von der Projektentwicklung bis zur Umsetzung und Wartung. Ein Geschäftsfeld der Business Unit Phytopharma ist der Bau von Anlagen für die Produktion von Genuss-Cannabis, was MABEWO aufgrund langjähriger Erfahrung sowie Technologie- und Farming-Kompetenz zu einem wichtigen Partner in einem sich nun schnell entwickelnden deutschen Markt macht. MABEWO bietet erfolgreich erprobte, modulare und skalierbare Indoor-Lösungen für den kontrollierten Cannabisanbau von der Projektentwicklung bis zur Installation.

Anforderungen und Möglichkeiten durch die Legalisierung:

Das Cannabisgesetz (CanG) ermöglicht den gemeinschaftlichen, nicht-gewerblichen Anbau von Cannabis in Anbauvereinigungen und zielt darauf ab, den Schwarzmarkt zu reduzieren und den Cannabiskonsum sicherer zu gestalten. Diese Legalisierung von Cannabis bringt eine drastische Erhöhung der erforderlichen Produktionsmenge von medizinischem und Genuss-Cannabis mit sich, die die bis dato legalen vorhandenen Produktionskapazitäten um ein Vielfaches überschreiten. Schätzungen gehen davon aus, dass in Deutschland jährlich zwischen 400 und 700 Tonnen Cannabis benötigt werden, die sich insbesondere auf den gemeinschaftlichen Cannabisanbau in den «Cannabis Social Clubs« sowie auf den Anbau von medizinischem Cannabis, der sich durch die Legalisierung ebenfalls erhöhen wird, verteilen. Wichtig ist hierbei, dass nur legales und qualitativ hochwertiges Cannabis auf den Markt gelangt, was mittels einem entsprechenden Qualitätssicherungssystem überprüft wird.

Cannabis Social Clubs (CSC), sind Gemeinschaften (Vereine oder Genossenschaften), die Cannabis gemeinsam anbauen und an ihre Mitglieder abgeben. Die genauen Aufgaben und Aktivitäten eines CSC können je nach Verein und seinen spezifischen Zielen variieren, die allgemeinen Aufgabenbereiche umfassen beispielweise: Den gemeinschaftlichen Anbau des Cannabis, die Qualitätskontrolle, die Aufklärung der Konsumenten und die Abgabe an Mitglieder.

Aus der Legalisierung erwachsen für MABEWO Phytopharm enorme Chancen. «Durch die Legalisierung von Cannabis in Deutschland findet MABEWO Phytopharm komplett veränderte Marktbedingungen vor, sowohl für Cannabis als Genussmittel wie auch für medizinisches Cannabis.» sagt Jörg Löser, Cannafarm Arnstadt und Vertrieb MABEWO Phytopharm Deutschland.

Die maßgeschneiderten, schlüsselfertigen Anlagen zum Cannabisanbau von MABEWO Phytopharm sind perfekte Indoor-Lösungen für den effizienten Anbau unter vollständig kontrollierten Bedingungen. Die Anlagen sind flexibel an bestehende Gebäude anpassbar, die Installation ist innerhalb weniger Wochen möglich und die Aufteilung der Räume erlaubt eine sichere Produktion. Dabei bieten die Anlagen effiziente Kühlung, Lüftung und Entfeuchtung sowie kontrollierte Bewässerung, optimierte LED-Beleuchtung und Echtzeitkontrolle einer Vielzahl wichtiger Messgrößen und Parameter.

Phytopharma und Genuss-Cannabis-Produktion

MABEWO PHYTOPHARM forscht seit langem in wissenschaftlichen Kooperationen erfolgreich im Bereich medizinisches Cannabis. Durch die Entwicklung und den Vertrieb fortschrittlicher Technologien und Dienstleistungen ermöglicht das Unternehmen die effiziente und nachhaltige Kultivierung von Pflanzen, die für medizinische Zwecke genutzt werden. Ein besonderer Fokus liegt auf der Integration und Optimierung aller technischen Betriebseinheiten, um Systeme zu schaffen, die nicht nur automatisiert sind, sondern auch höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Diese Standards garantieren eine konsistente und reproduzierbare Qualität der Kulturen, die den strengen Anforderungen der Life Science-Industrie gerecht werden.

Presse Kontakt:

MABEWO AG

Raphael Imhof

+41 41 817 72 17

+41 79 12 888 00

r.imhof@mabewo.com

www.mabewo.com

Über die MABEWO Gruppe und Holding

Die MABEWO wurde 2019 in der Schweiz gegründet. Die Gruppe wuchs über die Zeit durch den Zukauf von Beteiligungen und den Aufbau eigener Neugründungen und spezifischem Know-how.

Die MABEWO Gruppe bewegt sich in einem rasant wachsenden Marktumfeld. Die Anforderungen an Indoor Farming und den kontrollierten Pflanzenbau steigen, der Bedarf an Erneuerbaren Energien wächst. Die Produkte sind inzwischen marktreif mit klaren USPs, Umsätze werden aus dem Betrieb von bestehenden Anlagen, dem Anlagenbau und Kundenprojekten erzielt. Die Voraussetzungen für ein nachhaltiges Wachstum sind geschaffen worden.

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: MABEWO Holding SE

Schlagwort(e): Unternehmen

23.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: MABEWO Holding SE rue de Bitbourg 9 1273 Luxembourg Luxemburg Internet: https://www.vameva.com/ ISIN: LU2640432121 WKN: A35JSX Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 1885951

Ende der Mitteilung EQS-Media

1885951 23.04.2024 CET/CEST