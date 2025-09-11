Werbung ausblenden

EQS-DD: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Chairman, President Huagang Li, Kauf

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:


Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

11.09.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel:Chairman, President
Vorname:Huagang
Nachname(n):Li

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position:Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Haier Smart Home Co.,Ltd.

b) LEI

3003002BYTNGNJTWSH07 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art:Aktie
ISIN:CNE1000048K8

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e)Volumen
25,90 HKD103.600,00 HKD

d) Aggregierte Informationen

PreisAggregiertes Volumen
25,90 HKD103.600,00 HKD

e) Datum des Geschäfts

09.09.2025; UTC+8

f) Ort des Geschäfts

Name:Hong Kong Stock Exchange
MIC:XHKG

11.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Haier Smart Home Co.,Ltd.
Haier Industrial Park, Laoshan District
266101 Qingdao
China
Internet:smart-home.haier.com
Ende der MitteilungEQS News-Service

100582 11.09.2025 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Haier Smart Home D

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Europäischer Tech-Star
Fintech Klarna startet erfolgreich an der Börse - so laufen die Geschäftegestern, 10:09 Uhr · onvista
Robinhood & Co. setzen auf die Blockchain
Das verbirgt sich hinter den neuen „Aktien-Token“08. Sept. · onvista
Alle Premium-News
Werbung ausblenden