EQS-DD: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Chairman, President Huagang Li, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.09.2025 / 08:00 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Chairman, President Vorname: Huagang Nachname(n): Li

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

Haier Smart Home Co.,Ltd.

b) LEI

3003002BYTNGNJTWSH07

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: CNE1000048K8

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 25,90 HKD 103.600,00 HKD

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 25,90 HKD 103.600,00 HKD

e) Datum des Geschäfts

09.09.2025; UTC+8

f) Ort des Geschäfts

Name: Hong Kong Stock Exchange MIC: XHKG

Sprache: Deutsch Unternehmen: Haier Smart Home Co.,Ltd. Haier Industrial Park, Laoshan District 266101 Qingdao China Internet: smart-home.haier.com

100582 11.09.2025 CET/CEST