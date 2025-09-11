EQS-DD: Haier Smart Home Co.,Ltd.: Chairman, President Huagang Li, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
11.09.2025 / 08:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Chairman, President
|Vorname:
|Huagang
|Nachname(n):
|Li
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Haier Smart Home Co.,Ltd.
b) LEI
|3003002BYTNGNJTWSH07
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|CNE1000048K8
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|25,90 HKD
|103.600,00 HKD
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|25,90 HKD
|103.600,00 HKD
e) Datum des Geschäfts
|09.09.2025; UTC+8
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|Hong Kong Stock Exchange
|MIC:
|XHKG
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Haier Smart Home Co.,Ltd.
|Haier Industrial Park, Laoshan District
|266101 Qingdao
|China
|Internet:
|smart-home.haier.com
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
100582 11.09.2025 CET/CEST