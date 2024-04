Original-Research: GESCO SE (von GSC Research GmbH): Kaufen

^ Original-Research: GESCO SE - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu GESCO SE Unternehmen: GESCO SE ISIN: DE000A1K0201 Anlass der Studie: Endgültige Geschäftszahlen 2023 Empfehlung: Kaufen seit: 23.04.2024 Kursziel: 37,50 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 04.01.2021, vormals Halten Analyst: Jens Nielsen Guidance für 2024 sieht moderates profitables Wachstum Vor dem Hintergrund des herausfordernden Umfelds hat sich die GESCO-Gruppe im vergangenen Geschäftsjahr 2023 insgesamt als recht resilient erwiesen. Dies basierte maßgeblich auf den in den letzten Jahren im Rahmen der Strategie NEXT LEVEL 25 in den Tochtergesellschaften implementierten Excellence-Programmen und dem vollzogenen umfassenden Portfolioumbau. Dabei hat sich die GESCO SE im Zuge des Transformationsprozesses auch zu einem aktiv gestaltenden Gesellschafter weiterentwickelt. Für die ersten beiden Quartale 2024 prognostiziert der Vorstand angesichts der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen noch eine im Vergleich zu den Vorjahreszahlen schwache Entwicklung. Er sieht jedoch sowohl auf konjunktureller Seite als auch konkret bei einigen Gruppenunternehmen Indikatoren für eine Belebung in der zweiten Jahreshälfte. Daher erwartet er insgesamt ein moderates Umsatzwachstum sowie - auch unter Ausklammerung der letztjährigen Impairments - eine Ergebnissteigerung. Dabei bleibt der Konzern mit einer Eigenkapitalquote von 59,2 Prozent zum 31. Dezember 2023 bilanziell sehr solide aufgestellt. Insgesamt sind wir daher für die weitere Entwicklung der GESCO-Gruppe positiv gestimmt und haben unsere Ergebnisschätzungen ein Stück heraufgesetzt. Auf dieser Basis bestätigen wir unser Kursziel von 37,50 Euro für die GESCO-Aktie und empfehlen unverändert, den Anteilsschein an der mittelständischen Industriegruppe mit Hidden Champions zu "Kaufen". Als positiv bewerten wir dabei auch die Erweiterung des Instrumentariums zur Beteiligung der Anteilseigner am Unternehmenserfolg durch eine Kombination aus Dividende und Aktienrückkauf. Eine attraktive Möglichkeit, die einzelnen GESCO-Töchter näher kennenzulernen und tiefere Einblicke in deren Geschäft zu gewinnen, bietet zudem die am 29. Mai 2024 im SANAA-Gebäude auf dem Weltkulturerbe der Zeche Zollverein in Essen stattfindende Hauptversammlung. Wie im Vorjahr werden hier wieder die Geschäftsführer aller Tochtergesellschaften ihre Unternehmen an Marktplätzen präsentieren und dabei auch für einen individuellen Austausch zur Verfügung stehen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/29501.pdf

Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden

www.gsc-research.de. Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0)211 / 179374 - 24 Fax: +49 (0)211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0)2501 / 440 91 - 21 Fax: +49 (0)2501 / 440 91 - 22 E-Mail: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de -------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. °