IRW-News: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre kündigt ein Darlehen in Höhe von 5 Millionen US-Dollar von First Majestic Silver für den Abschluss der Vorbereitungen in La Guitarra an

Vancouver, British Columbia - 8. Mai 2024 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM, OTCQX: SMDRF) ("Sierra Madre" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver/ - freut sich bekannt zu geben, dass First Majestic Silver Corp. ("First Majestic") dem Unternehmen heute ein nicht revolvierendes, gesichertes Darlehen ("Darlehen") in Höhe von 5 Mio. US$ gemäß den Bedingungen eines zwischen dem Unternehmen und First Majestic abgeschlossenen Darlehensvertrags gewährt hat.

Seit dem Erwerb des Silber-Gold-Minenkomplexes La Guitarra im mexikanischen Bundesstaat Estado de Mexico im März 2023 hat das Unternehmen bemerkenswerte Fortschritte bei den Anlagen, der Ausrüstung und der Infrastruktur des Minengeländes gemacht. Das Unternehmen beabsichtigt, die Erlöse aus dem Darlehen für den Abschluss dieser Arbeiten zu verwenden, die Folgendes umfassen: Vorbestellungen für wichtige Bergbauausrüstungen, Modernisierungen der Aufbereitungsanlagen, Mühlenreparaturen, vollständige Personalausstattung und die abschließende unterirdische Erschließung, die für die Wiederaufnahme des Betriebs vorbereitet wird.

Alex Langer, Präsident und CEO von Sierra Madre, erklärt: "Nach einem gründlichen und umfangreichen Prozess freuen wir uns sehr, diese Finanzierung ohne Eigenkapitalbeteiligung und ohne Verwässerung bekannt zu geben. Das Darlehen wird es uns ermöglichen, alle notwendigen Schritte für die mögliche Wiederinbetriebnahme der vollständig genehmigten Silber- und Goldmine La Guitarra abzuschließen. Wir möchten uns bei First Majestic für die Bereitstellung dieser Finanzierung und für die fortgesetzte Unterstützung von La Guitarra herzlich bedanken."

Details zum Darlehen

Das Darlehen hat eine Laufzeit von zwei (2) Jahren und wird mit einem Zinssatz von 15 % p.a. verzinst, der monatlich aufgezinst wird und sechs (6) Monate nach Beginn des Darlehens fällig und an den Darlehensgeber zu zahlen ist, danach am letzten Tag jedes Kalendermonats. Das Unternehmen kann das Darlehen zuzüglich der aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen jederzeit ohne Vertragsstrafe an den Darlehensgeber zurückzahlen.

Als Sicherheit für das Darlehen und die Erfüllung der Verpflichtungen des Unternehmens aus dem Darlehensvertrag hat das Unternehmen zugestimmt, alle Aktien seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft, die Eigentümerin von La Guitarra ist, zugunsten von First Majestic zu verpfänden, und das Unternehmen und einige seiner Tochtergesellschaften haben allgemeine Sicherheitsvereinbarungen zugunsten von First Majestic abgeschlossen.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV:SM),(OTCQX:SMDRF) ist ein Edelmetallerschließungs- und -explorationsunternehmen, das sich auf die Bewertung des Potenzials für die Wiederaufnahme der Mine La Guitarra im mexikanischen Bergbaudistrikt Temascaltepec sowie auf die Exploration und Erschließung seines Grundstücks Tepic in Nayarit (Mexiko) konzentriert. Bei der Mine La Guitarra handelt es sich um eine genehmigte, ehemals produzierende Untertagemine, zu der eine Verarbeitungsanlage mit einer Kapazität von 500 Tonnen pro Tag gehört, die bis Mitte 2018 in Betrieb war.

Das +2.600 ha große Projekt Tepic beherbergt eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource.

Das Managementteam von Sierra Madre hat eine Schlüsselrolle bei der Exploration und Entwicklung von mehr als 22 Mio. Unzen Gold und 600 Mio. Unzen Silber in Form von Mineralreserven und Mineralressourcen gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen aufgebracht.

Im Namen des Vorstandes von Sierra Madre Gold and Silver Ltd,

"Alexander Langer"

Alexander Langer

Präsident, Hauptgeschäftsführer und Direktor

1-604-765-1604

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtiger Hinweis

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse oder anderes anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Häufig, aber nicht immer, sind zukunftsgerichtete Aussagen an der Verwendung von Wörtern wie "plant", "erwartet", "wird erwartet", "budgetiert", "vorgesehen", "schätzt", "prognostiziert", "sagt voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "zielt", "zielt ab", "antizipiert" oder "glaubt" oder Abwandlungen (einschließlich negativer Abwandlungen) solcher Wörter und Phrasen oder kann durch Aussagen identifiziert werden, die besagen, dass bestimmte Maßnahmen ergriffen werden "können", "könnten", "sollten", "würden", "könnten" oder "werden", auftreten oder erreicht werden. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem Aussagen über die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem Darlehen, die Zahlung von Zinsen im Zusammenhang mit dem Darlehen und die zukünftige Rückzahlung des Darlehens.

Bei der Erstellung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen zugrunde gelegt, einschließlich der Annahme, dass das Unternehmen die Erlöse aus dem Darlehen wie angekündigt oder überhaupt verwenden wird. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Möglichkeiten des Unternehmens liegen, sie zu kontrollieren oder vorherzusagen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den hierin zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen, und wurden auf der Grundlage von Annahmen über solche Risiken, Ungewissheiten und andere hierin dargelegte Faktoren entwickelt.

Solche zukunftsgerichteten Informationen stellen die bestmögliche Einschätzung des Managements auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen dar. Keine zukunftsgerichtete Aussage kann garantiert werden und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Dementsprechend wird den Lesern geraten, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu verlassen.

