OpenAI und Reddit geben Partnerschaft bekannt - Daten und Werbung

Bangalore (Reuters) - Das KI-Unternehmen OpenAI und das Online-Forum Reddit haben eine Partnerschaft angekündigt.

"OpenAI wird Reddit-Inhalte in ChatGPT und neue Produkte einbringen und den Nutzern helfen, Reddit-Communities zu entdecken und sich dort zu engagieren", hieß es in einer gleichlautenden Ankündigung auf den Firmenblogs beider US-Unternehmen am Donnerstag. Der Zugriff in Echtzeit auf die Daten von Reddit werde es den KI-Werkzeugen von OpenAI ermöglichen, "Reddit-Inhalte besser zu verstehen und zu präsentieren, insbesondere zu aktuellen Themen". Reddit werde seinerseits KI-Werkzeuge für die Nutzer und Moderatoren seiner Foren einsetzen können. Zudem werde OpenAI ein Werbepartner.

Die Aktie des Online-Forums legte im nachbörslichen Handel zunächst sechs Prozent zu. Reddit hatte Anfang des Monats mit einer optimistischen Prognose bereits Anleger erfreut. Dabei wurde auch auf die Lizenzierung von Inhalten an Spezialisten im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) verwiesen. OpenAI ist ein Partner von Microsoft.

