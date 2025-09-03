DAX im Plus – Alphabet und Energiekontor im Fokus

Der DAX präsentiert sich am Mittwoch freundlich und notiert leicht im Plus, während die US-Futures bislang keine klare Richtung erkennen lassen. In Asien überwog hingegen Zurückhaltung – der Nikkei schloss mit einem Minus. Am heutigen Handelstag rücken frische Makrodaten und anstehende Impulse aus den USA in den Fokus der Anleger.

Makroökonomischer Überblick:

Frische Daten aus Australien sorgten in der Nacht für Gesprächsstoff: Das Bruttoinlandsprodukt legte im zweiten Quartal um 0,6 % zu und übertraf damit die Erwartungen – ein Signal für robuste Konjunktur trotz globaler Unsicherheiten. Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die USA: Die JOLTS-Daten zu offenen Stellen für Juli werden erwartet, Prognosen gehen von einem leichten Rückgang auf rund 7,24 Mio. aus.

Im Fokus:

Energiekontor zeigt sich vorbörslich fester. Der Grund: Der Bremer Projektentwickler hat den Financial Close für zwei Windparks in Niedersachsen erreicht. Die Projekte mit 94 MW Gesamtkapazität sollen ab 2027 Strom für über 66.000 Haushalte liefern und jährlich mehr als 160.000 Tonnen CO₂ einsparen. Mit neun Projekten in diesem Jahr und einer Pipeline von 11,4 GW unterstreicht das Unternehmen seine Wachstumsambitionen.

Auch Alphabet steht im Rampenlicht: Ein US-Gericht hat entschieden, dass Google weder Chrome noch Android abstoßen muss. Zwar untersagte Richter Amit Mehta exklusive Verträge und verpflichtete den Konzern, bestimmte Suchdaten mit Wettbewerbern zu teilen, doch die drohende Zerschlagung ist vom Tisch. Die Börse honorierte das Urteil mit deutlichen Kursgewinnen im nachbörslichen Handel.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UG9HCP 1,77 38,808866 USD 19,91 Open End Silber Bull UG9BS8 2,67 37,769248 USD 13,42 Open End DAX®/XDAX® Bull UG3AV4 2,56 23304,58211 Punkte 95,27 Open End DAX® Bull UG5FW5 7,8 22792,581635 Punkte 31,54 Open End DAX® Bull UG5P97 3,10 23267,656181 Punkte 86,2 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.09.2025; 10:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Alphabet Inc. Class C Call HD4PCZ 0,79 240,00 USD 9,52 17.12.2025 Alphabet Inc. Class A Call UG35DZ 2,04 200,00 USD 9,28 17.09.2025 DAX® Put UG30SE 12,56 24600,00 Punkte 14,47 19.12.2025 Alphabet Inc. Class C Call HD5QV0 0,39 260,00 USD 11,51 17.12.2025 Alphabet Inc. Class C Call UG4NH8 6,33 155,00 USD 2,36 18.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.09.2025; 10:00 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit AEGON N.V. Long UG3RBE 14,18 5,142166 EUR 5 Open End DAX® Long HD6SGF 12,85 19575,702336 Punkte 6 Open End Siemens Energy AG Long UG0GUB 2,34 67,532688 EUR 5 Open End KION GROUP AG Long HC3M15 6,26 35,974411 EUR 3 Open End Bayer AG Long HD2J9W 1,43 20,580305 EUR 4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 03.09.2025; 10:00 Uhr;

