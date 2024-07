EQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Hauptversammlung beschließt 2,40 Euro Dividende und Einführung eines „Staggered Board“

EQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Dividende/Hauptversammlung

HORNBACH Holding AG & Co. KGaA: Hauptversammlung beschließt 2,40 Euro Dividende und Einführung eines „Staggered Board“



05.07.2024 / 13:41 CET/CEST

Dividende von 2,40 EUR für das Geschäftsjahr 2023/24 beschlossen – Ausschüttungsquote auf 30,7% gesteigert

Hornbach zahlt damit seit 37 Jahren Dividende, ohne Unterbrechung oder Reduktion

Aufsichtsrat per Beschluss der Hauptversammlung zukünftig mit rotierendem System („Staggered Board“) und reduzierter Amtszeit von maximal vier Jahren

Bornheim (Pfalz), Deutschland, 5. Juli 2024.

Die Aktionärinnen und Aktionäre der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA (ISIN: DE0006083405) haben heute auf der Hauptversammlung mit großer Mehrheit für die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 2,40 EUR (Vorjahr: 2,40 EUR) gestimmt. Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von 30,7% (Vorjahr: 24,4%) sowie einer Dividendenrendite von 3,5% bezogen auf den XETRA-Schlusskurs vom 29. Februar 2024. HORNBACH setzt damit die Kontinuität einer zuverlässigen Dividendenstrategie fort. Seit dem Börsengang der HORNBACH Holding im Jahr 1987 wurde bisher in jedem Jahr eine Dividende, mindestens auf Vorjahresniveau, an die Anteilseigner ausgeschüttet.

Auch die weiteren Vorschläge von Vorstand und Aufsichtsrat wurden mehrheitlich von der Hauptversammlung angenommen. Diese umfassten die Einführung eines rotierenden Systems für die Besetzung des Aufsichtsrats („Staggered Board“). Damit werden nicht mehr wie bisher alle Aufsichtsräte für eine identische, zum demselben Zeitpunkt endende Wahlperiode gewählt, sondern einzeln neu zur Wahl gestellt. Zugleich wird die künftige Dauer einer Wahlperiode von bisher fünf auf jetzt maximal vier Jahre gekürzt. Diese Neuregelung gilt ab sofort. Damit stellt HORNBACH eine von regelmäßigen neuen Impulsen geprägte Organisation des Aufsichtsrats sicher.

Auf der Hauptversammlung der HORNBACH Holding waren 75,96% des Grundkapitals repräsentiert. Die Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sowie eine Aufzeichnung der Rede von Albrecht Hornbach sind auf der Webseite der HORNBACH Holding veröffentlicht: https://www.hornbach-holding.de/investor-relations/hauptversammlung/

Über die HORNBACH Gruppe

Die HORNBACH Gruppe ist ein unabhängiger, familiengeführter Einzelhandelskonzern unter dem Dach der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist. Die größte Tochtergesellschaft HORNBACH Baumarkt AG betreibt 171 großflächige Bau- und Gartenmärkte (inklusive Fachmärkte) sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Zum Konzern gehören darüber hinaus die HORNBACH Baustoff Union, ein regionales Baustoffhandelsunternehmen mit 38 Standorten im Südwesten Deutschlands und Frankreich, sowie die HORNBACH Immobilien AG, die für den Konzern Einzelhandelsimmobilien entwickelt. Im Geschäftsjahr 2023/24 (Bilanzstichtag: 29. Februar 2024) erzielte die HORNBACH Gruppe einen Nettoumsatz von 6,2 Mrd. EUR und gehört damit zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. Der Konzern beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiter:innen.





Presse- und Investor Relations Kontakt

Antje Kelbert

Leiterin Investor Relations

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 2444

antje.kelbert@hornbach.com



Christian Grether

Pressesprecher

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 2571

christian.grether@hornbach.com Anne Spies

Senior Investor Relations Manager

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 4558

anne.spies@hornbach.com



Maximilian Franz

Investor Relations Manager

Tel.: +49 (0) 6348 / 60 2071

maximilian.franz@hornbach.com



