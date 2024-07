EQS-Adhoc: Good Brands AG: Verkauf der Geschäftsanteile der FLBE Health GmbH

EQS-Ad-hoc: Good Brands AG / Schlagwort(e): Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Good Brands AG: Verkauf der Geschäftsanteile der FLBE Health GmbH



10.07.2024

Mannheim, den 10.07.2024

Die Good Brands AG hat am heutigen Tage ihre Beteiligung an der FLBE Health GmbH veräußert. Der anteilige fixe Kaufpreis beträgt 466 TEUR. Der Gesamtinvestmentbetrag für die Beteiligung an der FLBE Health GmbH betrug 50 TEUR. Basierend auf der Geschäftsentwicklung in 2024 und 2025 und einer entsprechenden Zielerreichung, sind weitere zusätzliche Kaufpreiszahlungen von bis zu 250 TEUR vertraglich vereinbart.

