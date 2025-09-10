EQS-News: 123fahrschule schließt erstes Halbjahr 2025 mit deutlichem Wachstum ab

EQS-News: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Köln, 10. September 2025 – Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 123F, Primärmarkt Börse Düsseldorf), eine digital ausgerichtete Fahrschulgruppe mit Fokus auf E-Learning, hat heute ihren Halbjahresbericht 2025 veröffentlicht.



Das Unternehmen erzielte im ersten Halbjahr einen Umsatz von 12,9 Mio. Euro und steigerte diesen damit um 17% gegenüber dem Vorjahr. Das EBITDA lag bei 0,99 Mio. EUR und konnte damit nahezu verdoppelt werden.



Auf Basis dieser Ergebnisse plant der Vorstand für das Gesamtjahr 2025 weiterhin mit einer deutlich positiven Geschäftsentwicklung gegenüber dem Vorjahr 2024. Wesentliche operative Kennzahlen unterstreichen diesen Trend: So stiegen die Nettoanmeldungen im ersten Halbjahr um 30% gegenüber dem Vorjahr.



Der vollständige Halbjahresbericht 2025 steht ab sofort auf der Website der Gesellschaft unter www.123fahrschule.de/investor-relations zum Download bereit.



Über die 123fahrschule SE



Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F, Primärmarkt Düsseldorf) ist eine im Jahr 2016 unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 60 Standorten ist die 123fahrschule bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 Standorte in den nächsten Jahren.



Ihre Ansprechpartner: Boris Polenske, Dr. Andreas Günther

Kontakt:ir@123fahrschule.de,+49 221 1773570

Mehr Infos:https://www.123fahrschule.de/investor-relations



Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen Geschäftsverlauf der 123fahrschule SE sowie auf künftige Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", "werden" und "vorhersagen" oder an ähnlichen Begriffen. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Vorstands der 123fahrschule SE, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs der 123fahrschule SE liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge der 123fahrschule SE (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Die 123fahrschule SE übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren, es sei denn, sie ist gesetzlich hierzu verpflichtet.

