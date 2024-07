EQS-News: publity AG: erfolgte Zinszahlung für 5,5% Unternehmensanleihe

EQS-News: publity AG / Schlagwort(e): Sonstiges

publity AG: erfolgte Zinszahlung für 5,5% Unternehmensanleihe

Frankfurt am Main, 15. Juli 2024 – Die publity AG („publity“, ISIN DE0006972508) hat die vom 19.06.2024 fälligen Zinsen (siehe Ad-hoc-Mitteilung vom 19.06.2024) ihrer 5,5% Unternehmensanleihe 2020/2025 (ISIN DE000A254RV3) heute an die Anleihegläubiger ausgezahlt. Somit erfolgte die Zahlung der fälligen Zinsen pünktlich innerhalb der angekündigten und in den Anleihebedingungen genannten Frist von 30 Tagen nach dem 19.06.2024.

Über publity

Die publity AG ("publity") ist ein Green Asset Manager mit Fokus auf Büroimmobilien in Deutschland. Dabei kombiniert publity Erfahrung und Leidenschaft für nachhaltige, ESG-konforme Objekte mit langjähriger Immobilienexpertise aus mehr als 1.100 erfolgreichen Transaktionen. Bei der Entwicklung und Umgestaltung von ESG-konformen Immobilien verfolgt publity einen ganzheitlichen Ansatz, der Umweltaspekte, innovative sowie soziale Gestaltungsmöglichkeiten von Arbeitswelten und ein hohes Maß an Digitalisierung umfasst. Entsprechend wurden die von publity gemanagten Büroimmobilien bereits mehrfach international für ihre hervorragenden ESG-Standards hochkarätig zertifiziert. publity zählt zu den aktivsten Akteuren am deutschen Büroimmobilienmarkt und profitiert dabei auch von einem tragfähigen Netzwerk und der eigenen hochgradigen Digitalisierung von Daten des deutschen Büroimmobilienbestands und einzelner Objekte. Die Aktien der publity AG (ISIN DE0006972508) werden im Börsensegment Scale der Deutschen Börse gehandelt.

