EQS-AFR: Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen

Deutsche Börse AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Quartalsberichten und Quartals-/Zwischenmitteilungen
10.09.2025 / 16:30 CET/CEST
Hiermit gibt die Deutsche Börse AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 27.10.2025
Ort:
https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4619734/dd2338401b66e4071ce92f07168aa187/data/gdb-quartalsmitteilung-q3-2025-tug_de.pdf
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 27.10.2025
Ort:
https://www.deutsche-boerse.com/resource/blob/4619740/02f2622cede827955a45ef0035caf7b5/data/gdb-quarterly-statement-q3-2025-tug_en.pdf
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Börse AG
|-
|60485 Frankfurt am Main
|Deutschland
|Internet:
|www.deutsche-boerse.com
