EQS-News: Daldrup & Söhne AG erhält Auftrag von Oldenburger Bäderbetrieb für Geothermiebohrungen

Daldrup & Söhne AG erhält Auftrag von Oldenburger Bäderbetrieb für Geothermiebohrungen



17.07.2024

Auftragsvolumen rund 5 Mio. Euro

Oberhaching / Ascheberg, 17. Juli 2024 - Die Daldrup & Söhne AG (ISIN DE0007830572), Bohrtechnik- und Geothermiespezialist, hat vom Bäderbetrieb der Stadt Oldenburg (BBO), Niedersachsen, einen Auftrag zur Erstellung einer Erkundungs- und einer Dublettenbohrung mit einer Bohrlänge von jeweils circa 1.400 Metern erhalten. Das Projekt erreicht mit zwei Teilschritten ein Auftragsvolumen von insgesamt rund fünf Millionen Euro. Die Bohrungen sollen ab dem 4. Quartal 2024 niedergebracht werden. Im westlichen Niedersachsen ist Oldenburg mit dem mitteltiefen Geothermieprojekt Vorreiter für eine klimaneutrale Wärmeversorgung.

Der Bäderbetrieb der Stadt Oldenburg verfolgt das Ziel, das neu errichtete Ganzjahresbad unabhängig von fossilen Energieträgern und unter größtmöglicher Vermeidung von CO2-Emissionen zu betreiben. Das über die Bohrungen gewonnene Thermalwasser mit einer erwarteten Temperatur von circa 50°C soll in Kombination mit Großwärmepumpen das neue Sport- und Gesundheitsbad am Oldenburger Flötenteich möglichst klimaneutral beheizen.

Laut des Berichts „Geofakten 41“ des Landesamts für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) Niedersachen aus April 2024 nimmt die Anzahl und Gesamtfläche der Erlaubnisfelder zur Aufsuchung von Erdwärme in Niedersachsen seit 2022 dynamisch zu. Das unterstreicht laut LBEG das große Interesse an der Umsetzung von Tiefengeothermie-Projekten. Das Niedersächsisches Klimagesetz (NKlimaG) sowie das Wärmeplanungsgesetz (WPG) des Bundes fordern entsprechende Wärmeplanungen der Städte und Kommunen bis zum 30. Juni 2026 ein. Die Tiefengeothermie bietet als grundlastfähige, sichere und wirtschaftliche Energieversorgung vielen Städten und Gemeinden dazu einen passenden, volumenträchtigen Lösungsbaustein bundesweit für viele Kreise und Städte.

Über die Daldrup & Söhne AG

Die Daldrup & Söhne AG (ISIN: DE0007830572, WKN: 783057) mit einer Unternehmenshistorie von mehr als 75 Jahren ist ein spezialisierter Anbieter von Bohr- und Umweltdienstleistungen und ist unter den führenden Unternehmen in Deutschland positioniert. Die Tätigkeit gliedert sich in die Geschäftsbereiche Geothermie, Rohstoffe & Exploration, Wassergewinnung sowie Environment, Development & Services (EDS). Im Geschäftsbereich Geothermie werden Bohrdienstleistungen sowohl für die oberflächennahe Geothermie (insbesondere Erdwärmesonden für Wärmepumpen), aber vor allem auch Bohrdienstleistungen für die Tiefengeothermie von bis zu 6.000 m erbracht, um die so zugängliche Erdwärme für die Strom- und/oder Wärmegewinnung nutzbar zu machen. Im Geschäftsbereich Rohstoffe und Exploration dienen die von der Daldrup & Söhne AG durchgeführten Bohrungen der Exploration und dem Aufschluss der Lagerstätten fossiler Energieträger (insbesondere Steinkohle und Gas) sowie mineralischer Rohstoffe und Erze (z.B. Kupfer und Gold). Der Geschäftsbereich Wassergewinnung umfasst den Brunnenbau zur Gewinnung von Trink-, Brauch-, Heil-, Mineral-, Kesselspeise- oder Kühlwasser sowie Thermalsole. Der Geschäftsbereich Environment, Development & Services (EDS) umfasst spezielle umwelttechnische Dienstleistungen wie etwa die hydraulische Sanierung von kontaminierten Standorten, die Errichtung von Gas-Absaugbrunnen zur Gewinnung von Deponiegas, die Erstellung von Grundwassergüte-Messstellen oder die Errichtung von Wasserreinigungsanlagen.

Die Aktien der Daldrup & Söhne AG sind im Scale (Teilsegment des Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse) notiert und im Auswahlindex Scale30 vertreten.

Presse- & Investor Relations-Kontakt

Daldrup & Söhne AG

Falk von Kriegsheim

Fon +49 (0)2593-9593-29

Fax +49 (0)2593-9593-60

Bajuwarenring 17a ir@daldrup.eu

82041 Oberhaching www.daldrup.eu

