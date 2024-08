EQS-News: Aufsichtsrat Sören Rose tritt aus persönlichen Gründen zurück

EQS-News: bioXXmed AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Aufsichtsrat Sören Rose tritt aus persönlichen Gründen zurück

Darmstadt, 08. August 2024 – Herr Sören Rose ist aus dem Aufsichtsrat der bioXXmed AG zurückgetreten. Seine vielfältigen und wachsenden Aufgaben, nicht zuletzt als Vorstand einer Beteiligungsgesellschaft machten diesen Schritt notwendig.

Die bioXXmed AG dankt Herrn Rose für seinen unermüdlichen Einsatz sehr herzlich, besonders auch für seine erfolgreiche Unterstützung bei Themen des Kapitalmarktes. Herr Rose wird dem Unternehmen freundschaftlich verbunden bleiben.

Bei der kommenden Hauptversammlung wird ein neuer Kandidat zur Wahl als Aufsichtsrat vorgestellt werden.

Über bioXXmed AG

bioXXmed AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die 66,92% an der DermaTools Biotech GmbH, 49,96% an der CytoPharma GmbH und 100% an der rancoderm GmbH hält.

Disclaimer

Diese Mitteilung kann auf die Zukunft bezogene Aussagen enthalten. Solche zukunftsbezogenen Aussagen spiegeln die Meinung von bioXXmed zum Datum dieser Mitteilung aufgrund bestimmter Annahmen und Erwartungen wider. Die tatsächlichen zukünftigen Entwicklungen und die von bioXXmed tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. bioXXmed ist nicht verpflichtet, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Kontakt:

bioXXmed AG

Dr. Bruno Rosen

Butzbacher Weg 6

64289 Darmstadt

Tel.: +49-6151 951 581 2

E-Mail: kontakt@bioxxmed.ag

