IRW-News: High Tide Inc.: High Tide kündigt die Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses für das dritte Geschäftsquartal 2024 an

IRW-PRESS: High Tide Inc.: High Tide kündigt die Veröffentlichung des Geschäftsergebnisses für das dritte Geschäftsquartal 2024 an

High Tide baut seine Präsenz in Mississauga mit der Eröffnung seines siebten Canna-Cabana-Ladens in der drittgrößten Stadt von Ontario weiter aus

CALGARY, AB, 22. August 2024 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel fokussierte Unternehmen, das darauf ausgerichtet ist, in jeder Sparte des Cannabissektors echten Wert zu schaffen, hat heute bekannt gegeben, dass es sein Finanzergebnis und sein Betriebsergebnis für das am 31. Juli 2024 endende Quartal am Montag, den 16. September 2024 nach Börsenschluss bekannt geben wird. Die Finanz- und Betriebsergebnisse von High Tide für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2024 wird auf den Webseiten von SEDAR+ und EDGAR sowie auf der Webseite des Unternehmens unter https://hightideinc.com/invest veröffentlicht.

Im Anschluss an die Veröffentlichung der Finanz- und Betriebsergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres wird High Tide am Dienstag, den 17. September 2024, um 11:30 Uhr ET (17:30 Uhr MEZ) einen Webcast mit Gründer und Chief Executive Officer Raj Grover sowie Chief Financial Officer Mayank Mahajan abhalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens und was der Rest des Geschäftsjahres für High Tide bereithält, zu erörtern.

Webcast-Link für die Ergebnispräsentation von High Tide:

https://events.q4inc.com/attendee/471302144

Die Teilnehmer werden gebeten, sich im Voraus für den Webcast zu registrieren und vor Beginn des Live-Webcasts auf den obenstehenden Link zu klicken. Eine Aufzeichnung wird drei Stunden nach dem Live-Webcast unter demselben Link verfügbar sein.

Teilnehmer, die während der Veranstaltung Fragen haben, können diese über die Call-in-Line stellen. Die Zugangsdaten lauten wie folgt:

Kanada (lokal): 1 226 828 7575

Kanada (gebührenfrei): 1 833 950 0062

Vereinigte Staaten (lokal): 1 404 975 4839

Vereinigte Staaten (gebührenfrei): 1 833 470 1428

Globale Einwahlnummern: https://www.netroadshow.com/events/global-numbers?confId=65906

Zugangscode für Teilnehmer: 604413

*Die Teilnehmer müssen den Teilnehmer-Zugangscode eingeben, bevor sie von einem Live-Operator empfangen werden*.

Neues Geschäft in Mississauga

High Tide gab heute ferner bekannt, dass sein Canna-Cabana-Einzelhandelsgeschäft für Cannabis am Standort 2090 Hurontario Street, Mississauga, Ontario, morgen mit dem Verkauf von Cannabisprodukten für den Freizeitgebrauch und Konsumzubehör für Erwachsene beginnen wird. Mit diesem Geschäft eröffnet High Tide den 181. Cannabis-Einzelhandelsstandort der Marke Canna Cabana von High Tide in Kanada, den 68. in der Provinz Ontario und den 7. in der Stadt Mississauga.

Dieser brandneue Canna-Cabana-Laden wird in einem hochgradig sichtbaren und gut etablierten Einzelhandelszentrum eröffnet und ist von Ankermietern wie einer internationalen Coffee-Shop-Kette, einer rund um die Uhr geöffneten Convenience-Store-Kette und anderen lokalen Geschäften umgeben. Mit einer Lage ganz in der Nähe einer großen Durchfahrtstraße wird dieses Geschäft in einem Gebiet von Mississauga eröffnet, das von dicht besiedelten Hochhäusern mit Eigentumswohnungen und von Mehrfamilienhäusern umgeben ist, sodass es für die ELITE- und Cabana-Club-Mitglieder einfach erreichbar ist, wenn sie auf ihrem Weg nach Hause am Einkaufszentrum vorbeikommen.

Ich freue mich außerordentlich, die Eröffnung unseres neuesten Canna Cabana in Mississauga bekannt zu geben. Die ELITE- und Cabana-Club-Mitglieder sind von unserem innovativen Discount-Club-Modell eindeutig begeistert, und damit setzen wir unser Wachstum fort und verfügen nunmehr über sieben Geschäfte in der gesamten Stadt. Die Popularität unseres einzigartigen Cannabis-Einzelhandelskonzepts ist der Grund für unsere anhaltende Expansion in die größten Provinzen Kanadas und für unsere weitere Suche nach neuen Canna-Cabana-Standorten in unterversorgten Gebieten von Ontario, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

Unsere gut durchdachte Standortwahl und unser solider freier Cashflow sorgten für die organische Eröffnung von sechs Geschäften und einer Übernahme in Mississauga. Während wir unser Ergebnis für das dritte Quartal erwarten, bin ich weiterhin enthusiastisch, was die kommunizierten Ziele von High Tide für 2024 angeht. Ich werde unsere Aktionäre gerne über die laufenden spannenden Entwicklungen auf dem Laufenden halten, während wir uns darauf vorbereiten, unsere Ergebnisse für das dritte Quartal in einigen Wochen zu veröffentlichen, so Herr Grover weiter.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen und ist der zweitgrößte Cannabiseinzelhändler weltweit, gemessen an der Anzahl der Geschäfte Wie von ATB Capital Markets berichtet, basierend auf der Anzahl der Geschäfte am 8. Februar 2024.

. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Stationärer Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette Kanadas mit aktuell 182 Standorten in British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario Tendenz steigend. Canna Cabana wurde im Jahr 2021 der erste Händler weltweit mit einem Cannabis-Discount-Club.

Innovativer Einzelhandel: Fastendr ist eine einzigartige, vollautomatische Technologie, die Einzelhandelskioske integriert, um beim Browsen, bei der Bestellung und beim Abholen ein besseres Einkaufserlebnis zu ermöglichen.

Konsum-Zubehör: High Tide betreibt eine Reihe der führenden E-Commerce-Plattformen für Zubehör auf der ganzen Welt, darunter Grasscity.com, Smokecartel.com, Dailyhighclub.com und Dankstop.com

Marken: Zu den branchenführenden und verbrauchernahen Marken von High Tide gehören Queen of Bud, Cabana Cannabis Co, Daily High Club, Vodka Glass, Puff Puff Pass, Dopezilla, Atomik, Hue, Evolution und viele mehr.

CBD: High Tide kultiviert über Nuleafnaturals.com, FABCBD.com, blessedcbd.de und blessedcbd.co.uk weiterhin die Möglichkeiten von CBD für Verbraucher.

Großhandelsvertrieb: High Tide versorgt die Kategorie Cannabis mit Großhandelslösungen über Valiant.

Lizenzierung: High Tide treibt die Cannabiskultur durch neue Partnerschaften und Lizenzvereinbarungen unter dem Namen Famous Brandz weiter voran.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde sowohl 2021, 2022 als auch 2023 vom Report on Business Magazin der Globe and Mail als eines der am stärksten wachsenden Unternehmen Kanadas sowie im TSX Venture 50 in den Jahren 2022 und 2024 als eine der zehn besten Aktien der diversifizierten Industrie genannt. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSXV als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung könnte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, prognostiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Fakten sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über: den Zeitpunkt, zu dem unser neuer Standort mit dem Verkauf von Freizeit-Cannabisprodukten und Konsumzubehör für Erwachsene beginnt, die erwarteten Vorteile des Geschäftsstandorts und den Zeitpunkt der Veröffentlichung unserer Finanz- und Betriebsergebnisse. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können erheblich von denen abweichen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen, die in diesen Aussagen zum Ausdruck kommen, vernünftig sind, beruhen solche Aussagen auf Erwartungen, Faktoren und Annahmen in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich als ungenau erweisen können und zahlreichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Risikofaktoren, die unter der Überschrift Non-Exhaustive List of Risk Factors in Anhang A unseres aktuellen jährlichen Informationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren regelmäßigen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov abrufbar sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

KONTAKTINFORMATIONEN

Medienanfragen

Omar Khan

Chief Communications und Public Affairs Officer

High Tide Inc.

omar@hightideinc.com

403-770-3080

Investorenanfragen

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76612

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76612&tr=1

