Harris und Trump treffen in TV-Duell aufeinander

PHILADELPHIA/WASHINGTON (dpa-AFX) - Zum ersten Mal in diesem Wahlkampf stehen sich in der Nacht zum Mittwoch (03.00 Uhr MESZ) die Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris (Demokraten) und Donald Trump (Republikaner) in einem TV-Duell direkt gegenüber. Der Schlagabtausch zwischen der amtierenden Vizepräsidentin und dem ehemaligen US-Präsidenten gilt als ein Höhepunkt in den verbleibenden knapp zwei Monaten bis zur US-Präsidentenwahl am 5. November.

Vor allem für Harris wird das Duell zur Bewährungsprobe. Die 59-Jährige hat erst vor wenigen Wochen Joe Biden als Präsidentschaftskandidaten abgelöst. Für Trump ist es in diesem Wahlkampf hingegen bereits das zweite Präsidentschafts-Fernsehduell. Im Juni stand der 78-Jährige gemeinsam mit dem damaligen Präsidentschaftsbewerber Biden auf einer Bühne in Atlanta im Bundesstaat Georgia. Bidens Auftritt war so schwach, dass sich der 81-Jährige schließlich aus dem Präsidentschaftsrennen zurückzog.

Bei der anstehenden Präsidentenwahl läuft es auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Harris und Trump hinaus - in Umfragen liegen sie etwa gleichauf. Der geringe Abstand zwischen beiden Kandidaten liegt im Bereich der Fehlertoleranz. Das Rennen hat mit Harris' Übernahme der Kandidatur neuen Schwung gewonnen./trö/DP/stk