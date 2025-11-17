W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Ende der Beschränkungen für Rüstungsexporte nach Israel

dpa-AFX · Uhr
Rüstung
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hebt die im August wegen des Gaza-Kriegs verhängten Beschränkungen für Rüstungsexporte nach Israel wieder auf. Diese Entscheidung gelte ab dem 24. November, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius der Deutschen Presse-Agentur./mfi/DP/mis

