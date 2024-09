EQS-News: NFON AG benennt Jana Richter als Vice President Artificial Intelligence und schärft damit Fokus auf KI-basierte Businesskommunikationslösungen weiter

EQS-News: NFON AG / Schlagwort(e): Personalie

NFON AG benennt Jana Richter als Vice President Artificial Intelligence und schärft damit Fokus auf KI-basierte Businesskommunikationslösungen weiter



10.09.2024 / 08:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





NFON AG benennt Jana Richter als Vice President Artificial Intelligence und schärft damit Fokus auf KI-basierte Businesskommunikationslösungen weiter

Jana Richter wechselt von SAP zur NFON AG und übernimmt zum 1. Oktober 2024 die neu geschaffene Position als Vice President Artificial Intelligence

Neubesetzung ist ein weiterer Baustein zur umfassenden Integration von KI-Anwendungen in die Businesskommunikationslösungen

München, 10. September 2024 – NFON, ein führender europäischer Anbieter für integrierte Cloud-Businesskommunikation, treibt die Transformation des Unternehmens weiter voran und benennt Jana Richter mit Wirkung vom 1. Oktober 2024 zum Vice President Artificial Intelligence.

JanaRichter war zuvor bei SAP SE verantwortlich für die Führung von internationalen Teams in den Bereichen Anwendungen mit künstlicher Intelligenz (KI) und Cloud-Lösungen, zuletzt war sie Vice President SAP Business AI Experiences. Hier lag ihr Fokus auf der Entwicklung von KI-Anwendungen, die eine hervorragende Nutzererfahrung ermöglichen. Damit passt Jana Richter optimal zu NFON sowie der Ausrichtung hin zu einem Anbieter für KI-basierte Businesskommunikationslösungen. „Moderne KI-gestützte Lösungen müssen so entwickelt sein, dass sie die Arbeit des Anwenders unmittelbar erleichtern, in einem sich rapide verändernden Marktumfeld ist das der Schlüssel zum Erfolg. Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen nun bei NFON einzubringen und gemeinsam mit dem Team diesen spannenden Weg aktiv mitzugestalten“,sagt Jana Richter.AndreasWesselmann (CTO) ergänzt: „Mit ihrer langjährigen Erfahrung und ausgeprägten Kompetenz bei KI-Anwendungen wird Jana der Transformation unseres Geschäfts und auch der Realisierung interner KI-Anwendungsfälle maßgebliche Impulse geben können.“ CEO PatrikHeider fügt hinzu: „Wir heißen Jana ganz herzlich willkommen und freuen uns, mit ihr eine international anerkannte Führungspersönlichkeit für die Entwicklung von KI- und Cloud-Lösungen gewonnen zu haben.“

Mit der neuen Position der Vice President Artificial Intelligence stärkt NFON abermals seine Kompetenzen im Bereich KI. Bereits zu Jahresbeginn übernahm Andreas Wesselmann, ebenfalls von SAP kommend, die Position des CTO der NFON AG und hat seither die Ausrichtung von NFON hin zu einem Anbieter für KI-basierte Businesskommunikationslösungen vorangetrieben. Im Zuge dieser Transformation hat NFON kürzlich die botarioGmbHübernommen, ein Technologieunternehmen mit starkem Fokus auf Sprachverarbeitung und effiziente Automatisierung, das mit maßgeschneiderten KI-Lösungen Unternehmen dabei unterstützt, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren und ihre Kommunikationsabläufe zu automatisieren.

Mehr Informationen zur Übernahme von botario finden Sie hier.

Kontakt Investor Relations

NFON AG

Friederike Thyssen

Vice President for Investor Relations & Sustainability

+49 89 45300-449

ir-info@nfon.com

Medienkontakte

NFON AG

Thorsten Wehner

Vice President Public Relations

+49 89 45300-121

thorsten.wehner@nfon.com

Über die NFON AG

Die NFON AG mit Headquarter in München ist ein führender europäischer Anbieter für integrierte Cloud-Businesskommunikation. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) zählt mit über 3.000 Partnern in 18 europäischen Ländern und acht Niederlassungen mehr als 55.000 Unternehmen zu seinen Kunden. Das NFON-Portfolio besteht aus vier Bereichen: Businesskommunikation, Integration, Kundenkontakt und Enablement. Mit dem Kernprodukt Cloudya, der smarten Cloud-Kommunikationsplattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integration von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen.

Sämtliche Cloud-Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. NFON begleitet Unternehmen mit intuitiven Kommunikationslösungen in die Zukunft der Businesskommunikation.

http://www.nfon.com/

Disclaimer

Diese Mitteilung erfolgt ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere sind nicht und werden nicht unter dem U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „U.S. Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder aufgrund einer Ausnahmeregelung unter dem U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung besprochenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika wird nicht durchgeführt und die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder zur direkten noch zur indirekten Verbreitung, Veröffentlichung oder Weitergabe in die bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder anderen Ländern, in denen die Verbreitung dieser Mitteilung rechtswidrig ist, oder an US-Personen bestimmt.

10.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: NFON AG Zielstattstr. 36 81379 München Deutschland Telefon: +49 89 453 00 0 E-Mail: ir-info@nfon.com Internet: https://corporate.nfon.com ISIN: DE000A0N4N52 WKN: A0N4N5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1984549

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1984549 10.09.2024 CET/CEST